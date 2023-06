Angelique Boyer se viste de novia... pero no para Sebastián Rulli La actriz mexicana compartió varias imágenes con un hermoso vestido de novia, pero aunque sus fanáticos se alegraron por ella, se trata de una escena para su novela El amor invencible. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angelique Boyer y Sebastián Rulli son una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento. Y a pesar de que llevan casi nueve años juntos, no se han comprometido, ni casado, ni tenido hijos. Ella se lleva de maravilla con Santiago, hijo de Rulli, y también salta de alegría en las bodas de sus amistades, como Maite Perroni, o con la noticia de sus embarazos, pero no parece que el plan de vida "clásico" esté hecho para ella. Sin embargo en la ficción, la actriz ha pasado por el altar en numerosas ocasiones. No les vamos a develar el final de El amor invencible, pero la propia Boyer compartió unas imágenes ataviada con un lujoso vestido de novia que podremos ver en el último capítulo de la telenovela, ya emitido en México. El personaje de Leona Bravo le ha traído muchas alegrías y retos a la protagonista, convirtiéndose en uno de los más especiales de su carrera. Una mujer fuerte e inteligente, movida por el amor a sus hijos. Pero al contrario que en la vida real en la que la actriz de origen francés se dedica a prodigar su amor a un único hombre, Bravo está entre dos amores. Hace dos meses, la también empresaria quiso dar una probadita a sus seguidores y usó las historias de su Instagram para mostrar el porta trajes y la bolsa con los zapatos, de la famosa diseñadora Vera Wang, célebre por sus vestidos de novia y sus diseños para celebridades de todo el mundo, así como series y películas, aunque mantuvo el traje -y el novio- en secreto. Ahora hemos podido ver el lujoso traje nupcial y no nos ha defraudado. Se trata de un vestido palabra de honor de escote corazón, con el cuerpo estructurado, detalles drapeados en la cintura y falda de silueta sirena con una pequeña cola. Angelique Boyer vestido novia El amor invencible Credit: Mezcalent En la ficción, completó su atuendo nupcial con un corona decorada con cristales y perlas además de un velo clásico de tul que le cubría el rostro, y aretes largos, también de perlas y diamantes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque de momento no contraerá nupcias con el galán argentino, Boyer y Rulli volverán a protagonizar una novela juntos, y será la quinta, y harán de pareja en El extraño retorno de Diana Salazar. A muchos de sus seguidores les gustaría ver a la pareja celebrar su matrimonio, pero lo más importante es que ellos son felices y lo demuestran cada día.

