Angelique Boyer versus Irina Baeva: ¿quién lució mejor? Así fue el duelo de divas en la alfombra roja Llegaron acompañadas de sus galanes, Sebastián Rulli y Gabriel Soto, pero la atención de los focos fue para ellas. Elegantes y muy sexy, Irina y Angelique compitieron en belleza y sensualidad en los premios TV y Novelas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tienen muchas cosas en común, son rubias, talentosas y tienen unos novios deseados por medio planeta. Ah, también son dos de las mujeres más elegantes del mundo del entretenimiento. Así dejaron constancia durante su paso por la alfombra roja de los premios TV y Novelas en la que Irina Baeva y Angelique Boyer demostraron su buen gusto a la hora de elegir modelito. Aunque las dos lucieron espectaculares, los usuarios de las redes tienen a su favorita y en esta ocasión se inclinaron por la protagonista de Teresa, quien arrasó con un espectacular vestido rojo transparente que dejó poquito a la imaginación. Mientras ella optó por este color vivo, la actriz rusa prefirió lucir un modelo más clásico y negro que, aunque le sentaba como un guante y resaltaba su impresionante figura, era más predecible y menos atrevido para una alfombra roja. Entre sección y sección, Angelique aprovechó para cambiarse de vestuario y lucir un nuevo modelito. En su segunda elección volvió a dar en el clavo. Su siguiente vestido fue un conjunto galáctico arrebatador que marcaba su perfecta anatomía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las dos actrices vivieron momentos de lo más cómplices entre bambalinas que compartieron con sus seguidores en redes y que dejan ver el buen rollo entre ambas. Junto a ellas sus inseparables galanes de telenovela de la vida real, Sebastián Rulli y Gabriel Soto, quienes también se dejaron ver radiantes en sus espectaculares trajes. Una velada llena de premios, talento y muchas risas que, aunque no pudo ser multitudinaria debido a las medidas por el coronavirus, estuvo llena de buenos momentos. ¡Felicidades a los ganadores!

