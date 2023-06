Todas las veces que Angelique Boyer se ha vestido de novia Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Todos los vestidos novia Angelique Boyer boda telenovelas Credit: Televisa/Mezcalent/ Instagram Aunque en el mundo real no es muy probable que veamos a Angelique Boyer de novia, en la ficción la actriz de origen francés ha llegado a lucir hasta 14 trajes nupciales. No todas esas bodas se han llegado a celebrar ni han tenido un final feliz, pero la protagonista se ha visto muy hermosa vestida de blanco en diferentes estilos. Empezar galería Muchachitas como tú Todos los vestidos novia Angelique Boyer boda telenovelas Credit: Televisa En 2007, con su cabello rizado y rubio, Boyer interpretó a Margarita, quien se casó con Federico, interpretado por Fabián Robles, con este vestido de escote corazón blanco satinado y un fajín verde. 1 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Alma de hierro Todos los vestidos novia Angelique Boyer boda telenovelas Credit: Televisa En el 2008 le dio vida a Sandy, quien se casa embarazada con Ray (Miguel Rodarte). En este caso llevó un traje clásico de tirantes finos, cuerpo plisado y falda con caída. Con el cabello oscuro semirrecogido usó un con velo prendido detrás y aretes largos. 2 de 13 Ver Todo Corazón salvaje Todos los vestidos novia Angelique Boyer boda telenovelas Credit: Instagram Era 2009 se convirtió en una dulce gitana y llegó al altar junto a junto a Gabriel Álvarez, a quien dio vida Sebastián Zurita. Allí portó un traje bohemio, de hombros caídos, con mangas de encaje con volantes y silueta sirena. Con su larga melena castaña suelta y ondulada, llevó un velo con un prendedor de flores. 3 de 13 Ver Todo Anuncio Teresa Todos los vestidos novia Angelique Boyer boda telenovelas Credit: Instagram En el 2010 se consolidó como protagonista con esta novela, donde conoció al que ahora es su gran amor, Sebastián Rulli. Teresa Chávez era una mujer muy ambiciosa que se acaba casando con Arturo de la Barrera (Rulli) con un ostentoso vestido blanco con un corsé bordado con pedrería de cuello con escote en V y espalda baja, y falda larga lisa con bordes ondulados. Completaron su look nupcial con un gran tocado blanco de flores y un voluminoso velo sobre su pelo oscuro. 4 de 13 Ver Todo Abismo de pasión Todos los vestidos novia Angelique Boyer boda telenovelas Credit: Televisa Su personaje Elisa Castañon se une en matrimonio con su amor Damián Arango, interpretado por David Zepeda en el 2012. Ella usó un traje palabra de honor con cuerpo ceñido y falda con volantes de organza que tenía una larga cola. 5 de 13 Ver Todo Lo que la vida me robó Todos los vestidos novia Angelique Boyer boda telenovelas Credit: Instagram En esta telenovela de 2013, Boyer se casa ¡tres veces! Dos de ellas con Rulli. En la primera ceremonia, en la que ella, Montserrat Mendoza da el sí quiero a Alejandro Almonte (Rulli) por ayudar a su familia, la vimos con un romántico vestido palabra de honor de escote recto, con el cuerpo cubierto de apliques florales y un cinturón también de flores. La falda, pomposa, de estilo princesa con detalles bordados. Con el cabello rubio recogido en un moño bajo, llevó una tiara y un velo corto. 6 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lo que la vida me robó 2 Todos los vestidos novia Angelique Boyer boda telenovelas Credit: Televisa En su segunda boda en esta novela se casa con Luis (Roberto Guzmán) y tiene que usar el vestido de su primer enlace porque le arruinan tirándole vino el sencillo vestido palabra de honor drapeado que había elegido. En la última boda, enamorada del personaje de Rulli, luce un moderno diseño de un solo hombro que resaltó su esbelta figura. 7 de 13 Ver Todo Tres veces Ana (Leticia) Todos los vestidos novia Angelique Boyer boda telenovelas Credit: Televisa Esta telenovela de 2016 supuso un auténtico reto para la actriz de origen francés quien interpretó a trillizas. Dos de ellas contrajeron nupcias en la ficción. La malvada Ana Leticia se casó con con Rulli, Marcelo Salvaterra, con un vestido confeccionado en tela blanca brillante estampada con ornamentos y falda de recta; con cuello redondo, manga corta y una sutil abertura en la cintura. En esta ocasión lució el cabello recogido en un moño bajo decorado con rosas rojas y paniculata. 8 de 13 Ver Todo Tres veces Ana (Laura) Todos los vestidos novia Angelique Boyer boda telenovelas Credit: Televisa Otra de las hermanas, Ana Laura, llegó al altar con Ramiro, David Zepeda (segunda "boda" con este actor). De acuerdo al carácter de su personaje, lució un sencillo traje de líneas limpias, silueta evasé, con escote y mangas de encaje. 9 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Amar a muerte Todos los vestidos novia Angelique Boyer boda telenovelas Credit: Televisa En 2018, su personaje Lucía Borges tuvo un romance por interés con León, Alexis Alaya, y en la iglesia llevó un traje de cuerpo de tirantes anchos con espalda de encaje y falda sirena con una cola mediana, adornado con cinturón brillante, que lastimosamente acabó manchado de sangre. 10 de 13 Ver Todo Imperio de mentiras Todos los vestidos novia Angelique Boyer boda telenovelas Credit: Mezcalent En el 2020 triunfó el amor en la historia de Elisa y Leonardo, (Andrés Palacios). Ella estaba guapísima con un traje entallado, de tirantes anchos y escote profundo, cubierto de encaje con motivos florales. La falda, con varias capas de tul, le dio mucho juego a la actriz que parecía un ángel. Con el cabello más corto y ondulado, le hicieron un original peinado decorado con perlas. 11 de 13 Ver Todo Vencer el pasado Todos los vestidos novia Angelique Boyer boda telenovelas Credit: Instagram Esta novela de 2021 comienza con Boyer vestida de novia, con un traje palabra de honor con un dobladillo en el escote, silueta sirena, lazada en la espalda y velo corto pelo. Su prometido en la ficción, interpretado por Horacio Pancheri, rompe con ella el día del enlace. 12 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio El amor invencible Todos los vestidos novia Angelique Boyer boda telenovelas Credit: Instagram En su más reciente novela, que en junio de 2023 terminó en México, la vimos radiante con un vestido de Vera Wang, palabra de honor de escote corazón, con el cuerpo estructurado, detalles drapeados en la cintura y falda de silueta sirena con una pequeña cola. Completó su atuendo nupcial con un corona decorada con cristales y perlas además de un velo clásico de tul que le cubría el rostro, y aretes largos, también de perlas y diamantes.

