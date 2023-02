¡Wow! Angelique Boyer, más sexy y atrevida que nunca, sorprende con su look en los premios TikTok La actriz subió la temperatura al entregar un premio a RBD ataviada con un sensual enterizo ajustado y con transparencias. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A punto de estrenar El amor invencible, su nueva novela como protagonista, Angelique Boyer sorprendió a todos sus admiradores el pasado martes, al presentar uno de los galardones de los premios TikTok Latinoamérica, celebrados en México. Alejada de su estilo habitual, más clásico y femenino, nos encantó verla fuera de su zona de confort con un sensual enterizo ajustado de la firma Mugler. De color negro, con bloques de vivos colores como rojo, azul o verde neón, la prenda cuenta con paneles transparentes en el torso y los costados y la combinó con altísimos tacones. La actriz mexicana goza de una escultural figura que suele presumir en bikini, pues el año pasado lanzó su marca de trajes de baño Etérea 69, y aunque estamos acostumbradas a ver su tonificado abdomen y su esbelta silueta, el mono le hizo ver a la última moda, pues las transparencias están a la orden del día. Angelique Boyer look premiso Tiktok Credit: Renato Ortega/ Instagram Reservada con su vida privada, a menudo la vemos disfrutar de la vida con su amor, el actor Sebastián Rulli, quien seguro halagó la elección de estilo de la actriz de origen francés, pues le sentaba como un guante. Angelique Boyer look premiso Tiktok Credit: Renato Ortega/ Instagram Boyer fue la encargada de entregar el premio Impacto Legendario a RBD, quienes acaba de anunciar una gira de regreso. Al evento acudieron Dulce María, Christian Chavez y Christopher Uckermann. No pudo celebrar con su buena amiga Maite Perroni, quien está alejada de los focos disfrutando de su embarazo. A la fiesta asistieron numerosas celebridades de la red social, influyentes de la moda, la música, actrices como Erika Buenfil o Bárbara de Regil, y más creadores de contenido de TikTok. Además, contó con las presentaciones musicales de varios artistas com o Manuel Turizo o María Becerra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ya faltan poquísimos días para que podamos ver a Angelique en El amor invencible junto a Danilo Carrera, Daniel Elbittar y Marlene Favela. En la telenovela, de origen portugués, da vida a Leona Bravo, una madre de mellizos fuerte y con muchas agallas que seguro nos sorprenderá. La serie se estrenará en México el lunes 20 de febrero a las 9:30 de la noche por Las Estrellas. Se espera que unas semanas más tarde llegue al prime time de Univision.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Wow! Angelique Boyer, más sexy y atrevida que nunca, sorprende con su look en los premios TikTok

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.