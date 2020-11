Close

5 Imágenes que demuestran que Angelique Boyer luce mejor "sin ropa" En este momento la guapa actriz nos deleita con su belleza y su talento en la novela Imperio de Mentiras (Univision) Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien es cierto que en la televisión mexicana hay mujeres muy hermosas, no podemos negar que dónde llega Angelique Boyer se paran las aguas. Y es que la actriz, no solo es una de las más asediadas tanto por el público como por los productores, sino también una de la artistas que goza de la mejor figura, y eso lo comprobamos cada vez que derrite las redes con sensuales imágenes. La rubia, quien en este momento engalana las pantallas como protagonista de la novela Imperio de Mentiras (Univisión) en la que comparte créditos con el actor Andrés Palacios, ama el agua y de igual manera los sexy trajes de baño de dos piezas. Gracias a su delgada y tonificada figura, esos modelitos de quedan de infarto. Por eso no tiene reparos en compartir muchas fotos en las que aparece con diminutos bikinis. Y como es de esperarse, desde que Boyer publica una de estas imágenes sus fanáticos la llenan de piropos. Incluso, su novio, el también actor Sebastián Rulli, no puede contener su emoción y también le escribe románticos y atrevidos mensajes. La rubia también recibe comentarios de mujeres que admiran su figura y a las que además les encantan los modernos bañadores que usa. Image zoom Credit: Instagram/Angelique Boyer Image zoom Credit: Instagram/Angelique Boyer Image zoom Credit: Instagram/Angelique Boyer Image zoom Image zoom Credit: Instagram/Angelique Boyer Por eso llegamos a la conclusión de que Boyer luce mejor sin ropa, literalmente. Mejor dicho, la talentosa actriz no necesita de mucha ropa ni accesorios para acaparar todas las miradas. Con tan solo ponerse un bikini, el más chiquito que encuentre, le basta. Si no lo crees, échale un vistazo a las imágenes que encontramos.

