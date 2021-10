Así le quedó el rostro a Angelique Boyer después de hacerse un popular facial Durante su visita al spa, la actriz también recogió algunos productos de belleza para su novio Sebastian Rulli. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los faciales siempre han sido una parte muy importante en una buena rutina de belleza, y es por eso por lo que todas debemos hacerlos unas cuantas veces al año. Existen faciales para disimular las arrugas o que ayudan a desaparecer las manchas. Otros limpian profundamente y dejan un glow incomparable, incluso puedes hacerte un tratamiento para reafirmar el rostro y lucir más joven. Los faciales son tan importantes que las famosas no pueden vivir sin ellos y normalmente se los realizan muy a menudo. Una famosa que goza de una piel envidiable es Angelique Boyer, y uno de sus secretos es el Hydrafacial, un tratamiento no invasivo que además de limpiar profundamente el rostro y exfoliarlo, también le deposita mucha hidratación, y ayuda a combatir las manchas y las arrugas. La actriz se fue al Cooremans Skin Center, en la Ciudad de México dónde además de elegir algunos nuevos productos para incluir en su rutina de belleza, también se realizó dicho facial y el resultado fue increíble. Boyer mostró cómo quedó su rostro después de este tratamiento y la verdad se veía superhidratado y radiante. "Hidrofacial, wow, es que este hidrofacial", expresó la actriz gratamente sorprendida al terminar su facial. "Vean qué belleza. No solo me veo hidratada, me siento hidratada". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante esta visita al centro estético, la actriz también se abasteció de su algunos de sus productos favoritos, sin olvidar llevarle algunas cositas a su querido Sebastián Rulli. Angelique Boyer, facial Credit: Instagram/Angelique Boyer Angelique Boyer, facial, Hydrafacial Credit: Instagram/Angelique Boyer Angelique Boyer, facial, Hydrafacial Credit: Instagram/Angelique Boyer Angelique Boyer, facial, Hydrafacial Credit: Instagram/Angelique Boyer Angelique Boyer, facial, Hydrafacial Credit: Instagram/Angelique Boyer Angelique Boyer, facial, Hydrafacial Credit: Instagram/Angelique Boyer "Hay de todo [aquí]. Ahora me está dando las vitaminas que siempre me da. Como bien me enseñó Berta, hay que estar bien de adentro hacia afuera. Ayudan un montón. A mi me gustan muchísimo", dijo Boyer en sus historias de Instagram. "[También] me estoy llevando las cositas para mi amor. El ama este ácido hialurónico, lo adora". Al parecer, además de ejercitarse juntos y hacer divertidos videos para las redes sociales, la pareja también comparte el gusto por las cremas para la piel.

