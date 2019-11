¡Sorpresa! Angelique Boyer presume foto con el cabello rosado La protagonista de exitosas telenovelas como Teresa y Lo que la vida me robó compartió este jueves una foto en sus redes sociales en la que presume de su nuevo cambio de look. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras 15 años de exitosa carrera artística a sus espaldas con protagónicos en reconocidas telenovelas de Televisa que le han dado la vuelta al mundo como Teresa (2010), Lo que la vida me robó (2013) y, más recientemente, Amar a muerte (2018); Angelique Boyer se ha convertido por méritos propios en una de las actrices más queridas de la pequeña pantalla. Así lo avalan los casi 10 millones de seguidores que tiene la intérprete de 31 años solo en Instagram y que están muy pendientes a diario de las fotos que comparte la estrella francesa. La también heroína del melodrama Abismo de pasión, que se encuentra actualmente disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su novio, el galán argentino Sebastián Rulli, sorprendió este jueves a sus fans al compartir una foto a través de Instagram Stories en la que se le puede ver con un corte y color de cabello muy diferente a lo que nos tenía acostumbrados hasta ahora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la instantánea la popular actriz deja atrás su larga cabellera rubia y se muestra con parte de su cabello rosado, un color sin duda muy atrevido pero que le sienta de maravilla. Image zoom Instagram Angelique Boyer Y es que da igual que se oscurezca el pelo o se lo aclare, la protagonista de telenovelas se ve hermosa con cualquier cosa que se haga. Y esta imagen, en la que presume de su nuevo color de cabello, es la mejor prueba. No sabemos a ciencia cierta si usó un filtro o realmente se lo tiñó, pero de igual forma nos encanta cómo le queda. Tía por segunda vez En el terreno personal la actriz está que no cabe de felicidad puesto que acaba de convertirse en tía por segunda vez con el nacimiento de su sobrina Chloe. "Me encanta su nombre, su llegada nos hace muy felices", expresaba de lo más emocionada la inolvidable protagonista de Teresa esta semana en sus redes sociales. Advertisement

