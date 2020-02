¡Omg! ¿Angelique Boyer se cortó el pelo y volvió a ser pelinegra? La actriz se está preparando para su nuevo personaje By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No han pasado ni dos meses del 2020 y ya son varias las famosas que han decidido hacerse un cambio de look. Y es que cambiarse el color de pelo o hacerse un nuevo corte de cabello es la forma de mantenerse vigentes en una industria tan exigente. Eso sí, a veces son tantos cambios que no podemos ni llevar la cuenta. En solo unas semanas que han pasado este año vimos como Geraldine Bazán se cortó su melena y estrenó un rubio mucho más claro. Otra que también decidió divertirse con su cabello fue Alejandra Espinoza a quien últimamente hemos visto con un rubio platino que le queda increíble. Como ellas muchas otras han hecho lo mismo. Ahora le tocó el turno a Angelique Boyer, quien se hizo un drástico que nos ha dejado boquiabiertos. La actriz sorprendió a sus más de 10 millones de seguidores en Instagram con una foto en la que muestra cabello supercorto y negro. “¿Qué les parece mi cambio de look?”, escribió la guapa artista junto a la imagen que tiene mas de 300,00 me gusta y más de 4,000 comentarios, la mayoría de ellos aprobando el cambio. “@claudtijeras @Chriscutyourhair y @betti_castaneda trabajando durante horas depositando su talento y creatividad en mi. Muy agradecida con ustedes, que sean parte de la creación de Elisa Cantú. ¿Será así? ¿Qué opinan? Según lo que escribió en su foto, la actriz se hizo el cambio no necesariamente porque se cansó de su cabello rubio, sino porque se está preparando para un nuevo personaje. Pero, ¿es este cambio real? Pues al parecer no lo es. Y es que por el momento Boyer solo está probando nuevos looks para ver cuál es el mejor para el personaje que estará interpretando en su próximo proyecto del que todavía no sabemos mucho. Algunos seguidores le han preguntado si estará en la nueva versión de la exitosa novela El pecado de Oyuki, pero ella lo ha negado. Así es que tendremos que estar muy pendientes de sus redes sociales para enterarnos cuál será el resultado final. ¿Qué te parece la actriz con pelo corto y cabello negro? Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Omg! ¿Angelique Boyer se cortó el pelo y volvió a ser pelinegra?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.