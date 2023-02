Angelique Boyer y su espectacular look en el preestreno de la telenovela El amor invencible La actriz marcó su regreso a la pantalla chica con un fabuloso vestido blanco ceñido al cuerpo y sorprendió al llevar el cabello totalmente diferente. ¡Parece otra! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angelique Boyer sigue creando impacto con sus espectaculares looks y en esta ocasión, nos dejó boquiabiertos con su elección de atuendo para el preestreno de la telenovela El amor invencible, que protagoniza junto a Danilo Carrera. Con una línea de estilo elegante y súper sexy, Boyer optó por un vestido blanco corto ceñido al cuerpo con una abertura en el lado de la pierna izquierda. El look lo combinó con unos zapatos de punta plateados y largos aretes blancos en cascada. Uno de los detalles que no pasó desapercibido fue su cabello. La protagonista de producciones como Teresa e Imperio de mentiras se unió a la tendencia de cabello con volumen y con ondas de playa, perfectos para darle un aspecto vintage que nos recuerda a los años 60 y al estilo de Diana Ross, Audrey Hepburn y Aretha Franklin. Angelique Boyer Danilo Carrera Left: Credit: Mezcalent Right: Credit: Mezcalent El melodrama que protagonizan Boyer y Carrera bajo la producción de Juan Osorio para TelevisaUnivision se estrenará en México este próximo 20 de febrero. "¡Es viernes y el corazón lo sabe! Con mucha ilusión y hasta bailongo, ansiosa que sea lunes y empiece este sueño que estamos viviendo despiertos. El amor invencible hoy preestreno en Vix a las 10:00 am. Este lunes se estrena en México a las 9:30 pm por Canal de las estrellas, un proyecto de Juan Osorio. Gracias Santi Vega por este video", escribió la actriz junto a un clip que compartió en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Desde la invitación del señor Juan Osorio me invadía muchísima emoción de probar algo completamente nuevo y todo ha sido nuevo para mí, así que creo que van a ver a una Angelique distinta", comentó la actriz de origen francés.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Angelique Boyer y su espectacular look en el preestreno de la telenovela El amor invencible

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.