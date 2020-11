Close

Angelique Boyer desestabiliza las redes con su bikinazo más extremo La protagonista de Imperio de mentiras causó máxima sensación con su figura más en forma y atlética que nunca. ¡Su nuevo bikinazo disparó la temperatura! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lo de Angelique Boyer es de otro planeta. Cada una de sus apariciones en redes resulta ser un bombazo, y más si en ellas luce en traje de baño. La actriz compartió una foto desde el paraíso y su figura causó furor al lucir mucho más en forma y con un abdomen de acero en toda regla. "No se necesita pie de foto", escribió junto a esta imagen donde además de sexy se ve en la gloria. La protagonista de Imperio de mentiras se encontraba en un merecido descanso disfrutando de las maravillas de la naturaleza mexicana. Una fotografía tomada en la famosa cascada Velo de novia, en México, que ella adornó aún más si cabe con su sonrisa y su particular belleza. Algo habitual en estos casos son los piropos que le llegaron de inmediato y de todos los colores y formas posible. En menos de unos minutos se convirtió en reina, diosa y el paraíso de todos sus seguidores que no cesaron de piropearla, con toda la razón. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Ella no fue la única en presumir cuerpo de escándalo, su chico, Sebastián Rulli hizo lo propio desde su perfil aunque desde un lugar diferente. El trabajo les ha mantenido separados estos días, pero eso no ha impedido que se declaren su amor por enésima vez en las redes (¡qué maravilla!). Eso es amor y lo demás son tonterías. ¡Bellos por dentro y por fuera!

