Angelique Boyer dañó su rostro con una mascarilla que encontró en Internet La actriz compartió con lo sucedido con sus seguidores y luego se fue corriendo a ver a su dermatóloga. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que la mayoría de nosotras buscamos todo en internet, desde recetas de cocina, tips de moda, remedios para la gripe y muchas cosas más. Claro que también nos encanta buscar tips de belleza, en especial recetas para hacer mascarillas caseras tanto para el cabello como para el rostro, pero estas no siempre son buenas o adecuadas. Por eso debemos tener mucho cuidado al elegir lo que nos vamos a poner tanto en la piel como en el cabello porque nos podría ocurrir lo mismo que le pasó a Angelique Boyer. Y es que resulta que a la actriz le dio por experimentar con una receta de belleza que encontró en internet y lo que vino después no fue nada placentero. Su rostro se empezó a irritar y sus poros se abrieron, algo que la preocupó. "El domingo me pareció una excelente idea ponerme una mascarilla de miel para descansar pues 20 minutitos, no me va a pasar nada, al contrario es algo natural", contó la actriz mexicana en un video que publicó en sus historias de Instagram. "Pues no, me salió un sarpullido, una reacción que abrió todos los poros de mi piel. Una reacción muy fea. Yo vi esa recomendación y me pareció muy buena, muy natural, nada agresiva. Pues todo lo contrario. Nunca había tenido una reacción tan fuerte en mi piel, en mi cara". Después de este incidente, Boyer corrió a ver a su dermatóloga, quien se encarga de hacerle faciales periódicamente y de hecho, hasta le pidió una disculpa públicamente por haberse puesto a experimentar con su cara. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Y como debe de ser, públicamente hay que pedir disculpas. Berta, no lo vuelvo a hacer", le dijo Boyer a la experta, quien luego procedió a hacerle un facial. Luego la actriz le dio una recomendación a sus seguidores. "No improvisen con las cosas que hay en internet. No todo lo que usa el otro nos queda bien a todos". La actriz siempre está haciéndose nuevos tratamientos de mano de su doctora y también tiene una rutina de belleza bastante completa en la que no falta el protector solar. Estamos seguras de que Boyer aprendió la lección.

