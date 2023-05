¡Cuánto estilo! Los mejores looks del Upfront de Televisa Univisión 2023-2024 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Compose Upfront Univision 2023 Credit: Getty Angelique Boyer, Clarissa Molina, Chiquinquirá Delgado, Alejandra Espinosa y Francisca lideran la lista de los looks más fabulosos de la increíble celebración con la que la cadena televisiva reveló su nueva programación para el 2023-2024 y en la que Luis Fonsi puso a todos a bailar y cantar Empezar galería Angelique Boyer y Sebastián Ruli Boyer y Ruli 2023 TelevisaUnivision Upfront Credit: Getty/ Jamie McCarthy Un minivestido plateado de mangas largas fue la selección de la idolatrada estrella de telenovelas para presentar junto a su guapo esposo su nuevo proyecto en conjunto, que seguramente tendrá a sus millones de fanáticos pegados a la pantalla. 1 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Alejandra Espinoza Espinoza 2023 TelevisaUnivision Upfront Con un power suit en verde neón, cargada de actitud y talento, la actriz se lució como presentadora del evento ante miles de asistentes y anunciantes. 2 de 13 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina 2023 TelevisaUnivision Upfront Credit: Getty/Jamie McCarthy Su estilista Claudia Zuleta le preparó este look en hot pink con el que la dominicana irradió toda su seguridad, dulzura y belleza luego de anunciar oficialmente en redes su ruptura amorosa. 3 de 13 Ver Todo Anuncio Ilia Calderón Calderon 2023 TelevisaUnivision Upfront Credit: Jamie McCarthy/Getty Celebró su cumpleaños y su nuevo proyecto en Vix con un precioso conjunto de pantalón y blazer en azul real que destacó con una blusa blanca anudada al cuello. 4 de 13 Ver Todo Migbelis Castellanos Castellanos 2023 TelevisaUnivision Upfront Credit: Jamie McCarthy/Getty Su porte y estilo capturan todas las miradas. Ayer no fue la excepción con este elegante top plisado y pantalones anchos en el mismo tono de verde seco. 5 de 13 Ver Todo Luis Fonsi y Águeda López Fonsi 2023 TelevisaUnivision Upfront Credit: Jamie McCarthy/Getty La gran presentación del cantante boricua durante el evento puso de pie a todo el auditorio, pero antes de cantar posó con un elegante traje negro junto a su glamorosa esposa ataviada de blanco. ¡Qué dúo más chic! 6 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chiquinquirá Delgado Chiqui delgado 2023 TelevisaUnivision Upfront Credit: Jamie McCarthy/Getty Regia y sensual con este vestido púrpura que destacó su silueta. Y por supuesto con su frondosa cabellera como mejor complemento. 7 de 13 Ver Todo Karla Martinez Karla M 2023 TelevisaUnivision Upfront Credit: Jamie McCarthy/Getty Seleccionó un regio traje en rosa pálido de pantalón y chaqueta, con bolso del mismo color, para su presentación formal en el evento. 8 de 13 Ver Todo Sacha Pretto Pretto 2023 TelevisaUnivision Upfront Credit: Jamie McCarthy/Getty Primaveral y femenina con este traje estampado de flores y un blazer rojo que le proporcionó un toque ideal. 9 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lili Estefan Estefan 2023 TelevisaUnivision Upfront Credit: Jamie McCarthy/Getty Con un coqueto minivestido en coral, mallas negras y modernos botines, la adorada Flaca marcó como siempre la pauta en materia de estilo. 10 de 13 Ver Todo Francisca Francisca 2023 TelevisaUnivision Upfront Credit: Jamie McCarthy/Getty Nos encantó su pantsuit en amarillo pálido con chaleco incluído. Presumió su cabello rizado y su actitud alegre y jovial. 11 de 13 Ver Todo Chiqui Baby Chiqui baby Upfront Univision 2023 Credit: Chiqui Baby cortesia Impactante y muy fiel a su estilo Stephanie optó por un smoking negro de satín con chaqueta recamada con cristales, de la marca Latisse. Su cabello en ondas tipo Hollywood y el glamoroso maquillaje realizados por Gyro remataron la propuesta con total acierto. 12 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Daneida Polanco Daneida Polanco Upfront 2023 Credit: Cortesia Daneida Polanco Preciosa con esta elección de vestuario en rosa vibrante, el color de la temporada, la reportera de Primer Impacto se lució con un diseño de la boutique Exclusive Tags New York y delicadas sandalias metalizadas de la marca Flor de Maria Collection. 13 de 13 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

