Angelique Boyer sorprende con otro cambio de look La actriz sorprendió a sus casi 14 millones de seguidores mostrando su nuevo color de cabello. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que cambiar de look es algo muy fácil para las famosas. En muchas ocasiones hemos visto como actrices deciden cambiarse el color del cabello de la noche a la mañana, luego se arrepienten de esa decisión y vuelven a su color original. Eso sí, entre tantos cambios, el cabello es el que más sufre, pero eso parece no importarles mucho. Claro está, muchas de ellas lo hacen porque algún nuevo proyecto se los requiere, mientras que otras, como Eiza González, lo hacen para celebrar una ocasión muy especial. Ahora, una de nuestra preferidas sorprendió a sus casi 14 millones de seguidores cambiándose nuevamente el color de su cabello. Eso sí, la artista mexicana ya está acostumbrada a estos procesos ya que para casi todos sus proyectos la hemos visto con diferentes tonos de cabello. Al parecer le encanta cambiar de look para lucir más fresca y moderna. De hecho, en su más reciente trabajo la vimos con el cabello bastante oscuro. Cuando terminó las grabaciones, se lo aclaró un poco, pero ahora decidió ponérselo aún más claro. La actriz ahora tiene un tono rubio cenizo que le sienta de maravilla a su piel, y según lo expresó en sus redes sociales, está feliz con el resultado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Angelique Boyer cambio de look Credit: Instagram/Angelique Boyer Angelique Boyer cambio de look Credit: Instagram/Angelique Boyer Angelique Boyer cambio de look Credit: Instagram/Angelique Boyer "Estoy superfeliz con mi nuevo color. Gracias Brandon, eres tan talentoso", dijo la actriz mexicana en un video que subió a las historias de Instagram. "Kérastase, que lindo me consintieron. No quería dejar de agradecerles este tremendo detalle, [es] que estuvieron de lanzamiento en el salón siete 30. De verdad, gracias. Gracias Brandon por siempre recomendarme lo mejor. Estoy muy contenta con mi regalito. Gracias a todos". ¿Te gusta el nuevo color de cabello de la actriz?

