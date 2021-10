Zendaya, Kristen y Angelina, duelo de looks en los estrenos del momento Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería duelo de looks estrenos cine alfombra Credit: Getty Images Las actrices Angelina Jolie, Zendaya y Kristen Stewart están promocionando sus nuevas películas a lo largo y ancho del planeta. Eternals, Dune y Spencer son cintas que han creado mucha expectación, igual que los atuendos de sus correspondientes protagonistas en la alfombra roja. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Diosa de bronce duelo de looks estrenos cine alfombra Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Con un largo y fluido vestido de escote corazón en color bronce de Balmain, Angelina Jolie se presentó en el estreno de Eternals en Los Ángeles. Lo combinó con zapatos de punta a juego y originales y brillantes joyas, como un cuff dorado en la barbilla que nos recordaba al estilo de su rol en el filme. Su melena suelta, le quitó seriedad al voluminoso vestido. 1 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Juego masculino duelo de looks estrenos cine alfombra Credit: Daniele Venturelli/WireImage Para posar en el festival de cine de Venecia, la joven Zendaya optó por un desenfadado a la vez que sensual vestido camisero blanco con una gran abertura y un lazo satinado rosa en la cintura, que acompañó de una chaqueta negra de esmoquin oversized. Todo de Valentino. 2 de 14 Ver Todo Espíritu minimalista duelo de looks estrenos cine alfombra Credit: Daniele Venturelli/WireImage Embajadora de Chanel, Kristen Stewart ha conseguido lucir la elegancia de la marca a su estilo, mucho más arriesgado, como con este enterizo negro de tweed de pantalón muy corto, detalles dorados en bolsillos y los botones extragrandes que presumió en Venecia. 3 de 14 Ver Todo Anuncio Elegancia atemporal duelo de looks estrenos cine alfombra Credit: Stefania D'Alessandro/ Getty Images Si algo sabe hacer Angelina es lucir los vestidos largos que le dan un aire de elegancia eterna, como este de un solo hombro y capa de Ralph Lauren con el que posó en Roma y que combinó con sencillas y delicadas joyas. 4 de 14 Ver Todo Ícono fashionista duelo de looks estrenos cine alfombra Credit: Elisabetta A. Vila/Getty Images Con razón la protagonista de Dune ha sido reconocida como ícono de moda. Un claro ejemplo de su éxito en la alfombra es este vestido efecto húmedo de Balmain en color terracota, con una gran abertura en la falda, que completó con altísimos tacones del mismo tono y un collar de Bvlgari en la mostra veneciana. 5 de 14 Ver Todo Inspiración lencera duelo de looks estrenos cine alfombra Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images También en Venecia, la actriz, quien da vida a la princesa Diana en Spencer, sorprendió con un conjunto dos piezas de Chanel con top y pantalón capri en color aguamarina con detalles de encaje y una lazada negra que completó con tacones blancos. 6 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Guerrera moderna duelo de looks estrenos cine alfombra Credit: Daniele Venturelli/ WireImage Boquiabiertos nos quedamos con este modelo a la medida en color plata de Atelier Versace; un vestido palabra de honor de escote recto, corte columna y ceñido en la cintura con un favorecedor drapeado. Confeccionado en malla metálica, la textura le daba un aire de guerrera, igual que su personaje en la cinta de ciencia ficción. Para completar su look, eligió unas sandalias de plataforma y tacón y joyas de oro y diamantes firmadas por Bvlgari. 7 de 14 Ver Todo Piel sexy duelo de looks estrenos cine alfombra Credit: Kristy Sparow/ Getty images Diseñado por el director creativo de Alaïa, Pieter Mulier, este conjunto granate de cropped top de manga larga y falda lápiz con cola de plumas fue la elección de la actriz para presentar la cinta en París. Acompañó el set con un par de zapatos Jimmy Choo. 8 de 14 Ver Todo Brillo celestial duelo de looks estrenos cine alfombra Credit: Karwai Tang/WireImage En el festival de Cine de Londres, Stewart posó con un diseño palabra de honor de Chanel hecho a su medida. En color gris y recubierto de pedrería con aires rock, dejó su cabello suelto para darle un aspecto más desenfadado al look. 9 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sensualidad eterna duelo de looks estrenos cine alfombra Credit: Ernesto Ruscio/Getty Images En Roma, la madre de seis presumió silueta con este vestido de cuero negro por debajo de la rodilla y escote corazón de Dolce & Gabbana. 10 de 14 Ver Todo Mezcla sorprendente duelo de looks estrenos cine alfombra Credit: Tim P. Whitby/Getty Images Como un camaleón, la actriz transforma su cabello de un rizado natural a un liso con flequillo para presentar Dune en Londres vestida con un top de cadenas metálicas, diseño de Andreas Kronthaler para Vivienne Westwood, combinado con una falda de cuadros, tacones nude de Louboutin y joyas de Bvlgari. 11 de 14 Ver Todo Dama gótica duelo de looks estrenos cine alfombra Credit: Amy Sussman/Getty Images Otro día, otro Chanel. En este caso, para la premier de Los Ángeles, Stewart eligió un conjunto de dos piezas con un top bandeau negro y una falda voluminosa decorada con encaje negro y una lazada del mismo color. Un hermoso maquillaje con sombras en color violeta y un sofisticado recogido de efecto húmedo completaron su look. 12 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Heroína de la moda duelo de looks estrenos cine alfombra Credit: Dave J Hogan/ Getty Images Se ponga lo que se ponga, Angelina nos hace girar la cabeza. En la premiere de Londres posó con este espectacular Valentino Alta Costura, alejado del estilo ajustado de sus otras alfombras, con una voluminosa falda satinada, blusa suelta de color blanco y chaqueta. 13 de 14 Ver Todo Toque futurista duelo de looks estrenos cine alfombra Credit: Samir Hussein/WireImage Para una presentación especial de su película en Londres, la actriz y cantante se robó todas las miradas con este vestido blanco de corte columna, cola y volúmenes en escote y espalda, totalmente recubierto de lentejuelas, firmado por Rick Owens. Acompañó el look con un recogido muy sofisticado. 14 de 14 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

