Angelina Jolie deslumbra en Roma del brazo de sus hijas Zahara y Shiloh La actriz asistió al estreno de Eternals en la capital italiana con un impresionante vestido plateado del brazo de sus hijas mayores, quienes también destacaron con sus looks. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angelina Jolie Zahara Shiloh estilo Credit: Alessandra Benedetti - Corbis/Corbis via Getty Images Parece que Angelina Jolie ha convertido las alfombras rojas en un asunto de familia. Si hace unos días la veíamos en el estreno de Eternals, su nueva película, con cinco de sus seis hijos, en la presentación del filme en Roma disfrutó de una noche de chicas con sus dos hijas mayores, Zahara, de 16 años y Shiloh, de 15. La actriz nos deleitó en el estreno angelino con un diseño de Balmain de color cobre y en esta ocasión ha vuelto a los tonos metálicos de la mano de Versace. Jolie nos dejó boquiabiertos con este modelo a la medida en color plata, un vestido palabra de honor de escote recto, corte columna y ceñido en la cintura con un favorecedor drapeado. Confeccionado en malla metálica, la textura le daba un aire de guerrera, igual que su personaje en la cinta de ciencia ficción. Para completar su look, eligió unas sandalias de plataforma y tacón y joyas de oro y diamantes firmadas por Bvlgari. Con un maquillaje natural y el cabello suelto retirado del rostro, Jolie posaba sonriente con sus hijas a su lado. Para la premiere de los Ángeles, Zahara utilizó el vestido Eliee Saab que Jolie lució en la entrega de los Oscar 2014. Pero esta vez la joven no recurrió al clóset de su madre, sino que apostó por un vestido blanco de inspiración griega con detalles dorados en el escote. Unas horquillas con pequeñas flores y sandalias de tacón completaron su atuendo. Angelina Jolie Zahara Shiloh estilo Credit: Alessandra Benedetti - Corbis/Corbis via Getty Images Por su parte, Shiloh nos volvió a sorprender con un minivestido negro, también de Versace como su progenitora. De estilo juvenil con tirantes anchos, falda con vuelo y detalles plisados, fue mucho más original al elegir su calzado: unas llamativas y originales zapatillas con estampado animal en tonos amarillos, negros y rojos. La adolescente lució el cabello en un recogido con trenzas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Precisamente Shiloh, quien es igualita a su papá Brad Pitt, ha sido una de las descendientes de la expareja que más ha dado que hablar por sus gustos masculinos a la hora de vestir, algo que sus progenitores siempre han apoyado. Incluso sus padres comentaron en el pasado que la joven quería ser un niño y por eso se cortó el cabello y lucía ropa de chico. Un gusto que parece haber evolucionado hacia el lado femenino, ya que no es la primera vez que opta por un vestido para una ocasión especial como esta. ¡Seguiremos disfrutando de los looks que nos deja esta estilosa familia!

