Angelina Jolie se tatúa el dedo corazón y sus fanáticos apuestan a que es un mensaje para su ex Brad Pitt La actriz pasó por el estudio del tatuador Mr. K en Nueva York para recibir nueva tinta en sus dedos corazón y sus admiradores piensan que es un mensaje de venganza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de pasar unos días en Nueva York, Angelina Jolie nos dejó algo más que valiosas lecciones de su estilo "lujo silencioso", con todas las combinaciones que hizo con su bolso Celine. También nos dejó de qué hablar. La estrella de Hollywood visitó el estudio del tatuador Mr. K, favorito de celebridades como Matt Damon, Miley Cyrus, Michael J. Fox o Joe Jonas, para realizarse un nuevo diseño, en esta ocasión en la parte interior de ambos dedos corazón. El artista ha compartido una imagen de su trabajo en Instagram, pero difuminando su trabajo para no estropear la sorpresa del resultado cuando esté totalmente curado. El tatuador etiquetó a la actriz en la instantánea con el mensaje "Todavía no puedo creer que le tomara la mano y le tatuase. ¿Adivináis qué se hizo?" y los comentarios creativos no se han hecho esperar. Angelina Jolie nuevo tatuaje mensaje Brad Pitt Credit: Instagram Mr. K Tattoo Las apuestas comenzaron con agresivos mensajes contra su ex, Brad Pitt. "F**k Brad" [Que te j**an Brad] como la opinión más popular. Como es normal, muchos comentarios hicieron referencia a este romance que comenzó en 2005, se convirtió en matrimonio en 2014 y acabó en un tormentoso divorcio en 2016 que hoy continúa con batallas por sus seis hijos y un viñedo francés. Tantos fueron los mensajes al respecto que Mr. K tuvo que escribir aclarando que el diseño no tiene relación con Brad Pitt. Angelina Jolie nuevo tatuaje mensaje Brad Pitt Credit: James Devaney/Getty Images Otros usuarios también apuntaron a que la nueva tinta de la ahora empresaria de moda, podría ser un tributo a sus hijos, como el amplio tatuaje que luce en el brazo, o algo espiritual, como el de su espalda. Una de las seguidoras respondió a varios de los mensajes que preguntaban acerca del diseño asegurando que se trata de una daga atravesando el dedo. "Nunca más lavaría mis manos" anotó un seguidor del artista tatuador. "Inclusos las palmas de sus manos son increíbles", escribió otro. No es para nada el primera tatuaje de la protagonista de Maleficent, quien a sus 48 años presume varios diseños de gran tamaño que honran tanto a sus retoños como a sus labores filantrópicas y creencias espirituales. Angelina Jolie nuevo tatuaje mensaje Brad Pitt Credit: MARK RALSTON/AFP via Getty Images Hace un tiempo, la también productora prometió no volver a tatuarse un nombre de hombre en su piel, después de lucir el de su exmarido Billy-Bob Thornton en el brazo y eliminarlo tras su divorcio. Aunque no cumplió su promesa al 100%, pues se realizó un tatuaje igual que Pitt, un diseño budista que simbolizaba su alianza eterna. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esperamos ver pronto el resultado de ese tatuaje y a ver si se trata de algo profundo como nos tiene acostumbrados, o una divertida venganza. ¿Tú que crees?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Angelina Jolie se tatúa el dedo corazón y sus fanáticos apuestan a que es un mensaje para su ex Brad Pitt

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.