Angelina Jolie pide a sus fans que se postulen para trabajar en su nueva marca ¿Quieres un puesto en la casa de moda de la actriz? ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angelina Jolie está a punto de comenzar su nuevo emprendimiento, pero necesita la ayuda de sus fans. La actriz está reclutando a sus seguidores en instagram para que formen parte de su nueva compañía Atelier Jolie, según una nueva publicación en sus redes sociales. Aquellos que se unan al colectivo de Jolie serán parte de su casa de moda con conciencia ecológica que pronto se lanzará "para que las personas creativas colaboren con una familia calificada y diversa de expertos sastres, creadores de patrones y artesanos de todo el mundo", escribió la ex de Brad Pitt. "El primer taller será en Nueva York, esta convocatoria es para sastres que vivan allí. Esperamos que haya otros pronto a medida que construimos una familia global", compartió. Si tienes experiencia como costurera y vives en Nueva York, puedes presentar tu trabajo para ser considerada a través del sitio web atelierjolie.com/careers. Angelina Jolie Credit: Gareth Cattermole/Getty Images for Disney En una publicación de promoción para la marca, la estrella dio más detalles sobre qué esperar de su próximo emprendimiento en el mundo de la moda. La idea surgió de su "aprecio y profundo respeto a los numerosos sastres y fabricantes con los que he trabajado a lo largo de los años, un deseo de hacer uso del material vintage de alta calidad y el tejido muerto ya disponible, y también de ser parte de un movimiento para cultivar más la autoexpresión". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jolie dijo que esta nueva marca "será parte de un movimiento para cultivar una mayor autoexpresión", al invitar a personas de entornos menos privilegiados a unirse a la misión.

