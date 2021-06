Todos los detalles del look que llevó Angelina Jolie en su cena de cumpleaños La talentosa actriz y filántropa cumplió 46 años. ¡Felicidades Angelina! Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ya sea por su vida privada, sus proyectos o sus fabulosos looks, Angelina Jolie siempre es tema de conversación. Obviamente su etérea belleza es también una razón más para hablar de ella. Eso sí, Jolie es una mujer enigmática y no siempre tenemos la oportunidad de verla o de saber qué se trae entre manos. Por eso, ahora que cumplió sus 46 años, queríamos saber todo lo que hizo y, sobre todo, los detalles de su look. La también filántropa decidió celebrar una nueva vuelta al son en una cena que compartió con sus seis hijos. Para la importante ocasión, la actriz eligió el restaurante Tao de Los Ángeles, al que llegó ataviada con un hermoso vestido amarillo de organza, que combinó con clásicos zapatos cremas de Christian Louboutin y un espectacular minibolso negro, de Valentino. Por su parte, sus hijos llevaron looks supercasuales y desenfadados, a excepción de Sahara quien llevó un vestido estampado, que complementó con una correa color melocotón y tenis blanco y negro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Angelina Jolie, cena de cumpleaños Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Angelina Jolie, cumpleanos de angelina Jolie Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Zahara, cumpleanos de angelina Jolie Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Angelina Jolie, cumpleanos de angelina Jolie Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Este fue un cumpleaños muy especial para la talentosa actriz, quien en las últimas semanas había estado en las cortes peleando con su ex Brad Pitt por la custodia de sus hijos. Al final, Jolie tendrá que compartir la custodia con el actor y eso es algo que no la tiene muy feliz. Esperamos que por lo menos haya disfrutado su cumpleaños. ¡Felicidades Angelina!

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Todos los detalles del look que llevó Angelina Jolie en su cena de cumpleaños

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.