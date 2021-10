Angelina Jolie le presta a su hija Zahara el vestido que lució en los Oscar de 2014 La joven de 16 años deslumbró en el estreno de Eternals, cinta en la que aparece su madre, con este diseño de Elie Saab Couture. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡El estilo también se aprende! El lunes se presentó Eternals, la última cinta de Marvel Studios, en Los Ángeles. Una cita a la que asistió Angelina Jolie, una de las protagonistas, junto a cinco de sus seis hijos: Maddox, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox. Tan solo faltaba Pax para estar al completo. La feliz familia optó por atuendos en tonos neutros como el tierra, el blanco y el negro y posó muy coordinada y sonriente en la alfombra azul de la premiere. Entre sus vástagos destacó Zahara, de 16 años, quien decidió reciclar el vestido que Jolie lució en la ceremonia de los Oscars en el 2014. Se trata de un traje de estilo columna con el cuerpo ablusonado, transparencias y aplicaciones brillantes en color metálico firmado por Elie Saab Couture con el que Jolie posó con su entonces marido y padre de sus seis hijos, Brad Pitt. Un vestido de ensueño, con toques románticos y delicados, apropiado para una chica joven así como para una mujer. "Mis hijos todos mezclan [ropa] vintage, y mi viejo vestido de los Oscar. Todos llevamos [prendas] vintage y reutilizamos mis cosas viejas", declaró Jolie a Entertainmet Tonight en la alfombra del evento. Angelina Jolie e hijos Eternals Zahara vestido Credit: Axelle/Bauer-Griffin/ FilmMagic La actriz, quien comentó que a sus hijos les gusta rebuscar entre su ropa y jugar con las prendas de su vestidor, explicó que aunque aún no han visto la película, no se habían mostrado muy de acuerdo con el vestuario de su personaje en la cinta. "Tu madre sale con un atuendo dorado de licra y pelo dorado y [su actitud] es de '¿Qué haces para ganarte la vida? Vuelve a tu albornoz'". Angelina Jolie e hijos Eternals Zahara vestido Credit: Getty Images Para los no expertos, los Eternals son un grupo de seres inmortales que viven en secreto entre los humanos hasta que los eventos ocurridos en Avengers: Endgame les obligan a salir a la luz para defender el planeta. Salma Hayek, una de las últimas latinas en sumarse al universo Marvel, o Angelina Jolie son algunas de las actrices que veremos en este reparto plagado de estrellas. Jolie interpreta a Thena, una guerrera que tiene la habilidad de crear cualquier arma que elija de pura energía cósmica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La película ha creado mucha expectación desde que se anunció su rodaje y la lista de talentos que participan. Recientemente Urban Decay lanzó una colección de maquillaje inspirada en la cinta. Angelina Jolie e hijos Eternals Zahara vestido Credit: Rich Fury/ Getty Images Y como una diosa lució la intérprete con un largo y fluido vestido de escote corazón en color bronce de Balmain, que combinó con zapatos de punta a juego y originales y brillantes joyas, como un cuff dorado en la barbilla que nos recordaba al estilo de su rol en el filme. Con la melena suelta, le quitó seriedad al voluminoso vestido. ¿Se pondrá de moda este curioso accesorio?

