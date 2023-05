Angelina Jolie quiere revolucionar la industria de la moda con su proyecto Atelier Jolie La actriz ha creado un colectivo para dar visibilidad a sastres talentosos menospreciados por su origen, y confeccionarán sus colecciones con tejidos recuperados y sostenibles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angelina Jolie se ha lanzado al mundo de la moda con su último proyecto Atelier Jolie. Pero con una diferencia respecto al resto de celebridades que incursionan en esta industria, ella ha propuesto crear un colectivo, donde la sostenibilidad será la clave, y desde el que apoyará a diseñadores emergentes y artesanos. La actriz, productora y directora ha estado alejada de los reflectores, aunque hace poco pudimos verla en la Casa Blanca del brazo de su hijo Maddox. Siempre elegante, se destaca en las alfombras rojas, y fuera de ellas, por su estilo sofisticado, elegante y sensual. Famosa es también su labor como embajadora de la ONU, y su dedicación a las causas humanitarias y los derechos humanos. Su personalidad solidaria se ve reflejada también en el emprendimiento, pues usará deshechos textiles, tejidos de calidad sobrantes y prendas vintage, en la confección de las colecciones de la firma, lo que reducirá el impacto medioambiental. Además, pretende proveer de "puestos de trabajo dignos, basados en las habilidades" a refugiados y otros grupos de personas talentosas que son habitualmente menospreciadas por su procedencia. Angelina Jolie emprende moda sostenible atelier Credit: Dave J Hogan/Getty Images La protagonista de Maleficent ha explicado en Instagram que esta idea "nace de mi aprecio y profundo respeto a los numerosos sastres y fabricantes con los que he trabajado a lo largo de los años, un deseo de hacer uso del material vintage de alta calidad y el tejido muerto ya disponible, y también de ser parte de un movimiento para cultivar más la autoexpresión". Su ambiciosa propuesta pretende dejar de lado las marcas y etiquetas de diseñador, para abrir el proceso creativo a cualquier persona con talento, con la premisa de que todos pueden crear. "Estoy construyendo un lugar para que las personas creativas colaboren con una familia calificada y diversade expertos sastres, creadores de patrones y artesanosde todo el mundo. Un lugar para divertirse. Para crear tus propios diseñoscon libertad. Para descubrirte a ti mismo", dijo la actriz en su sitio web. Además, la también directora expresó que el trabajo de cada participante será reconocido y remunerado de manera digna. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poco a poco iremos conociendo más información sobre este Atelier Jolie que ha anunciado que comenzará a mostrar sus obras en otoño de este año. No sabemos si la actriz estará involucrada también de manera creativa en los diseños de las prendas pero en cualquier caso tenemos ganas de ver el resultado de esta original aventura.

