Angelina Jolie deslumbra en la Casa Blanca del brazo de su hijo Maddox La actriz, vestida de Chanel, y su hijo mayor asistieron como invitados a una cena de estado que el presidente Biden ofreció en honor del presidente de Corea del sur y su esposa. Aunque no se prodiga mucho en eventos públicos, cada vez que Angelina Jolie aparece nos deja maravillados con sus elecciones de estilo. La actriz fue la invitada estrella en la cena de estado que ofrecieron el presidente de Estados Unidos Joe Biden y la primera dama Jill Biden con motivo de la visita del presidente de Corea del Sur, Yonn Sun-Yeol y su esposa Kim Keon-Hee. La también directora asistió a la Casa Blanca con un acompañante de lujo, su hijo mayor, Maddox Jolie-Pitt, a tan glamorosa cita y su look no defraudó. Angelina Jolie deslumbra con Maddox en Casa Blanca Credit: Sarah Silbiger/Bloomberg via Getty Images Abanderada de los derechos de las mujeres y embajadora de buena voluntad de Naciones Unidas, Jolie sorprendió con un vaporoso vestido blanco plisado largo de Chanel, con escote en V y cintura marcada, que bien podría servir como traje de novia. Encima lució una chaqueta sobre los hombros, también blanca, con solapas acolchadas de la firma francesa, añadiéndo un toque de color con un collar dorado a juego con sus pendientes, sandalias y clutch también de ese tono metálico. Angelina Jolie deslumbra con Maddox en Casa Blanca Credit: STEFANI REYNOLDS/AFP via Getty Images Referente en el mundo de la moda, la actriz ha estrenado recientemente un nuevo look con su cabello más rubio, que lució suelto y ondulado, y los labios en rojo intenso. Por su parte Maddox lució un traje clásico de levita con camisa y corbata, y el pelo más largo de lo habitual. Angelina Jolie deslumbra con Maddox en Casa Blanca Credit: STEFANI REYNOLDS/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde hace un tiempo, la madre de seis acostumbra a asistir con sus hijos a eventos públicos. En marzo de 2022 acudió con Zahara a celebrar la renovación de la ley de violencia contra la mujer en la Casa Blanca y para esta cena con Biden eligió a Maddox, quien residió en Seúl, la capital de Corea del Sur como estudiante universitario y de donde tuvo que regresar al comienzo de la pandemia.

