Si solo pudieras comprar un bolso, copia el estilo de Angelina Jolie que combina con todo La actriz nos ha dejado unas valiosas lecciones de estilo en sus últimas apariciones públicas en las que una pieza es la protagonista de sus looks: su cartera Celine. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angelina Jolie lujo silencioso bolso Celine Credit: Robert Kamau/GC Images// Gotham/GC Images// Raymond Hall/GC Images Seguro que has oído hablar del lujo silencioso, una tendencia que se ha ido imponiendo en los últimos meses y consiste en presumir prendas carísimas sin hacer ostentación. Angelina Jolie es uno de los iconos de esta moda, pues la actriz y directora luce piezas de alta calidad y firmas de lujo pero que no cuentan con ningún logo o detalle característico que haga evidente la firma a la que pertenecen, e incluso pasan desapercibidas. Una de sus adquisiciones más preciadas es el bolso Horizontal Cabas Tote de Celine, que posee desde 2021 que sepamos y que últimamente se ha convertido en su accesorio inseparable. Se trata de una bolsa amplia, de líneas limpias, con un cuerpo color marfil estampado con las letras C entrelazadas en un motivo inspirado en el Arco del triunfo de París. Con asas, cantos y ribetes de piel en color negro, cuenta con cuatro argollas doradas que sujetan las asas cortas. En el guardarropa de la ahora empresaria de moda, reinan los tonos neutros por lo que este bolso, sencillo pero audaz, pone la guinda al pastel en sus looks super elegantes y armoniosos. Un juego de sofisticación en el que cada pieza tiene su protagonismo, como ha mostrado la exesposa de Brad Pitt por Nueva York en los últimos días. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Combínalo como Angelina Angelina Jolie lujo silencioso bolso Celine Credit: Gotham/GC Images Con un abrigo ligeramente oversize, con solapas y doble abotonadura como el de la actriz. Con sus líneas estructuradas, el bolso equilibra la amplitud del abrigo de aire masculino. Debajo un slip dress y tacones nude de charol. Angelina Jolie lujo silencioso bolso Celine Credit: Robert Kamau/GC Images Con un look monocromático en color camello. La madre de seis combinó un traje pantalón de estilo años 70, con una blusa holgada de tono vainilla, tacones y lentes cuadradas. Su cartera Celine le sirvió para elevar el look. Angelina Jolie lujo silencioso bolso Celine Credit: Raymond Hall/GC Images Jolie deslumbró con este maxivestido blanco, ideal para el verano, al que le dio un toque chic con su chaqueta remangada en color hueso y la lujosa bolsa. Angelina Jolie lujo silencioso bolso Celine Credit: Gotham/GC Images El negro parece ser el actual color favorito de la actriz, quien dio lección de elegancia con este traje sastre complementado con un top lencero con blonda de encaje, tacones y su inseparable accesorio. Y tú, ¿tienes un bolso de este estilo?

