El look del día - mayo 9, 2022

Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Clarissa Molina, Angélica Vale y Ana Brenda son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita?

Ana Bárbara

La cantante llegó a la ciudad de México con este minivestido crema de manga larga, que combinó con zapatos de punta y sombrero.

Ana Brenda

Para la gran final de Tu cara me suena (Univision), la actriz y presentadora eligió este hermoso vestido rojo strapless con lazo oversized.

Angélica Vale

La artista llegó a la gran final de Tu cara me suena (Univision), ataviada con este fabuloso traje metálico iridiscente con escote profundo.

Carmen Villalobos

La actriz colombiana combinó su sexy vestido negro con cutouts y abertura frontal, con llamativas botas por encima de la rodilla.

Carrie Underwood

La cantante acaparó miradas al mostrar sus tonificadas piernas con este look de shorts, top morado, botas de mezclilla y chaleco.

Clarissa Molina

La presentadora lució supercoqueta con este conjunto estampado de minifalda y crop top.

Marisol González

Regia lució la presentadora mexicana con este sensual minivestido con espejos.

Marlene Favela

La actriz mexicana posó con este hermoso conjunto de palazzos y top.

Reina Letizia

Este diseño rojo a la rodilla le quedó de hermoso a su majestad.

