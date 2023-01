El look del día - enero 9, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Angelica Rivera Credit: Luis Fernandez/The Grosby Group Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Alessandra Ambrosio, Angélica Rivera y Irina Baeva son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta galería de moda. Échale un vistazo y toma nota de las tendencias que llevan tus artists favoritas para que puedas imitar su estilo. Empezar galería Alessandra Ambrosio Alessandra Ambrosio Credit: Backgrid/The Grosby Group La modelo llevó el conjunto perfecto para esta temporada de invierno. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Brooke Shields Brooke Shields Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for National Board of Review Este clásico vestido rosado resaltó la hermosa figura de la actriz. 2 de 9 Ver Todo Angélica Rivera Angelica Rivera Credit: Luis Fernandez/The Grosby Group Captamos a la ex primera dama mexicana de compras en Miami ataviada con este look de jeans blancos, blusa azul real, tenis y bolso Dior. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Elsa Pataky Elsa Pataky Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz acaparó miradas durante un evento al que llegó con este primaveral vestido azul real con cutout y vuelos, que combinó con una fedora y sandalias doradas de plataforma. 4 de 9 Ver Todo Irina Baeva Irina Baeva Credit: Mega/The Grosby Group Captamos a la actriz en las calles de Nueva York llevando este cómodo y casual conjunto verde militar, que complementó con un top crema de cuello alto, botas color camello, gorra y bolso de Fendi. 5 de 9 Ver Todo Janelle Monáe Janelle Monae Credit: Jamie McCarthy/Getty Images for National Board of Review La actriz cautivó con este fabuloso traje negro de tul con mangas tipo globo y cutouts. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Marlene Favela Marlene Favela Credit: Instagram/Marlene Favela Bella y fabulosa lució la actriz mexicana con este fabuloso vestido de imitación de cuero. 7 de 9 Ver Todo Paris Hilton Paris Hilton Credit: Backgrid/The Grosby Group La socialité acaparó todas las miradas con este llamativo look monocromático. 8 de 9 Ver Todo Sienna Miller Sienna Miller Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for National Board of Review Este femenino vestido con estampado floral y vuelos hizo que la bella actriz luciera fresca y juvenil. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

