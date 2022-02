El look del día - febrero 25, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Angelica Rivera, look del dia No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Katy Perry, Angélica Rivera y Jacqueline Bracamontes son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Amanda Seyfried Amanda Seyfried, look del dia Credit: Jon Kopaloff/Getty Images Con este hermoso minivestido azul marino con los hombros al descubierto, de Oscar de la Renta, llegó la actriz a la premier de su nuevo proyecto. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Danna Paola Danna Paola, look del dia Credit: 2022 Mega/The Grosby Group Captamos a la actriz y cantante mexicana mientras paseaba por las calles de Roma con este minivestido blanco, que complementó con un jacket del mismo color, tenis y un bolso de Fendi. 2 de 9 Ver Todo Angélica Rivera Angelica Rivera, look del dia Para salir a cenar junto a su hija Sofía, la actriz mexicana eligió este look de pantalón de cuero, top negro de cuello alto y un llamativo jacket con plumas. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Jacqueline Bracamontes Jacqueline Bracamontes, look del dia Credit: Medios y Media/Getty Images La actriz llegó a un evento en la Ciudad de México ataviada con este conjunto negro con detalles de pedrería. 4 de 9 Ver Todo Katy Perry Katy Perry, look del dia Credit: RB/Bauer-Griffin/GC Images La cantante llegó a los estudios del show Jimmy Kimmel Live (ABC), con este fabuloso jumpsuit de cuero. 5 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian, look del dia Con este sexy look de cuero llegó la socialité al desfile de Prada en Milán. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Marisol González Marisol Gonzalez, look del dia Credit: Instagram/Marisol González Hermosa lució la presentadora mexicana con este vestido negro de plumas. 7 de 9 Ver Todo Marlene Favela Marlene Favela, look del dia Credit: Instagram/Marlene Favela La actriz mexicana combinó su femenina chaqueta a cuadros con jeans skinny y zapatos morados de plataforma. 8 de 9 Ver Todo Reina Máxima de Holanda Reina Maxima de holanda, look del dia Credit: 2022 Dutch Press/The Grosby Group Su majestad lució regia con este vestido a cuadros que combinó botas rojo vino y guantes del mismo color. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - febrero 25, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.