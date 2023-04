Duelo de estilo: Ángela Aguilar y su hermano Leonardo presumen la misma camisa La cantante regional mexicana admitió que le gusta tomar piezas del armario de su hermano mayor y darle su propio estilismo. ¿Qué te parece el look? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar Credit: Photo by Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Ángela Aguilar sigue imponiendo su estilo no solamente en la música, sino también en la moda y es que con cada aparición en una alfombra roja o en el escenario deslumbra con su belleza y estilismo. En esta ocasión sorprendió al llevar la misma camisa que su hermano Leonardo Aguilar. Fue a través de las redes sociales que la artista y modelo de 19 años reconoció que disfruta tomar piezas del armario de su hermano ya que al parecer le gusta lucirlas de una forma diferente y, por supuesto, más femenina. "Me gusta robarle las camisas a Leonardo Aguilar", escribió la intérprete de éxitos como "La llorona" y "La chancla" junto a una fotografía este fin de semana frente a una piscina en la que llevaba la pieza de cuadros en tonos naranja, negro y azul, que combinó con unos jeans ajustados y una camiseta sin magas en negro y blanco. De su lado, en esta foto que publicó en sus redes en enero de 2019, el cantante llevó la camisa para montar caballo y la combinó también con unos jeans azul claro, una gorra en negro, unos lentes de sol y un par de botas vaqueras también en negro. "Acomodandome el pantalón mientras monto al abril que hermoso caballo. Parece como de los que tenía mi abuelo Antonio Aguilar", escribió junto a la imagen. Ángela Aguilar Leonardo Aguilar Left: Credit: Instagram / Ángela Aguilar Right: Credit: Instagram / Leonardo Aguilar SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La relación de ambos es hermanos es bastante cercana e incluso se hacen bromas en las plataformas sociales que a veces no se bien acogida por los fans como cuando la estrella le dijo "cállate baboso" cuando éste se estaba depilando en el área de la pierna en donde tiene un tatuaje de su abuela fallecida Flor Silvestre.

