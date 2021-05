Ángela Aguilar deslumbra con un colorido vestido de su abuelita Flor Silvestre La joven cantante Ángela Aguilar, quien planea lanzar su propia línea de moda, posa con un colorido vestido que perteneció a la primera actriz mexicana Flor Silvestre. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La joven cantante mexicoamericana Ángela Aguilar, no solo triunfa en solitario en el mundo de la música, también en las redes, con su estilo único, juvenil y original, conquista a millones de seguidores. Ya sea con vestidos de clara influencia tradicional mexicana, que utiliza tanto en sus actuaciones como en eventos y celebraciones, o con trajes más modernos y vanguardistas, como los que le hemos visto presumir en varias premiaciones y alfombras, la hija de Pepe Aguilar conoce lo qué le sienta bien a su silueta y sabe sacarle partido a sus facciones. Hace unos días, la nieta de El charro de México Antonio Aguilar y la primer actriz mexicana Flor Silvestre, posaba precisamente con un colorido vestido que perteneció a su abuela, perfecto para el calor y que pese a contar con años de historia, parece recién salido de las últimas colecciones de moda. "Este vestido era de mi abuela", escribió la cantante junto a la instantánea en la que posa sonriente ataviada con este diseño holgado de manga corta con estampado de pequeños lunares, en colores verde, anaranjado, amarillo y azul marino. Una imagen que ya cuenta con más de 795,600 "me gusta" y halagadores comentarios de sus seguidores, como la actriz Ana Brenda Contreras quien escribió: "wow que hermosa". El vestido cumple todos los requisitos para la temporada: de tela fresca, vaporosa y en colores brillantes, juega con formas geométricas como los círculos del estampado y los triángulos que forman las telas de los diferentes tonos al sobreponerse. La joven de 17 años triunfa en la música independiente con temas como En realidad, y hace poco compartía con People en Español sus gustos por la moda artesanal de su país y los hallazgos que hace paseando por sus pueblos favoritos. "Voy a Chiapas y me encantan los vestidos chiapanecos pero como no quiero ponérmelos por ponérmelos, los compro tres o cuatro meses antes [de una presentación] y los mando a bordar con cristales de Swarovski, y a que le pongan crinolinas o un corsé". Ecléctica y atrevida, además de modernizar los trajes con esas modificaciones, también es fanática de las joyas tradicionales "En Oaxaca, por ejemplo, conservan una maravillosa tradición de joyas artesanales y ahí he conseguido pendientes con formas muy bellas e interesantes que me pongo todo el tiempo". La joven, que a través de sus redes demuestra una clara afición por la moda, cuenta entre sus proyectos lanzar su propia colección próximamente. "Estoy trabajando en una línea de ropa adicional a mi merch", compartió con People en Español. "Algo diferente, un poco mas cercano a las tendencias de esta temporada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La llamada Princesa de la música mexicana, se inspira en el estilo de diferentes mujeres como Frida Kahlo o Selena Quintanilla, pero también otras de distintos gustos como Audrey Hepburn y por supuesto su propia abuela, Flor Silvestre. "Me inspira todo lo que tiene que ver con mi abuelita: su corte, o la manera en la que se aplica su delineador". Teniendo en cuenta sus elecciones de moda hasta el momento, desde elaborados trajes bordados hasta usar un pañuelo a modo de top, pasando por pantalones de mezclilla con una sencilla camiseta; no nos extrañaría que dado el éxito que ha tenido con el vestido de su abuela, rescate más piezas del clóset de la gran actriz mexicana.

