Ángela Aguilar siente pasión por los diseños mexicanos. De hecho, la joven cantante de 17 años es tan fanática de la moda artesanal de su país, que cada vez que puede se da un paseo por sus pueblos favoritos para encontrar piezas que le sirvan de inspiración para sus conciertos y sesiones de fotos. "Voy a Chiapas y me encantan los vestidos chiapanecos pero como no quiero ponérmelos por ponérmelos, los compro tres o cuatro meses antes [de una presentación] y los mando a bordar con cristales de Swarovski, y a que le pongan crinolinas o un corsé", confiesa la cantante mexicoamericana, heredera de una de las más queridas dinastías artísticas de México —sus abuelos son Antonio Aguilar y Flor Silvestre, y su padre, el querido Pepe Aguilar.

Según ella, la idea de transformar estos vestidos tradicionales tiene una función adicional: promover el trabajo de los artesanos mexicanos. "No me gusta que los vestidos pierdan su esencia de traje popular pero a la vez (las reformas) ayudan a involucrar a través de su arte, a gente de esas comunidades. En Oaxaca, por ejemplo, conservan una maravillosa tradición de joyas artesanales y ahí he conseguido pendientes con formas muy bellas e interesantes que me pongo todo el tiempo", nos cuenta la llamada Princesa de la Música Mexicana, que ostenta dos nominaciones al premio Grammy Latino.

Aguilar, que es bilingüe pero le encanta hablar el español, nos confiesa que tiene una lista de iconos de moda y belleza bastante diversa. "La belleza es algo que me inspira muchísimo: adoro el estilo de Audrey Hepburn, y además me inspira todo lo que tiene que ver con mi abuelita: su corte, o la manera en la que se aplica su delineador", afirma. "Te sorprenderá pero ahorita el personaje que me inspiro es Frida Kahlo".

Image zoom Credit: Sam Wasson / Getty Images

Otra fuente importante de inspiración es Selena Quintanilla, a quien Ángela recuerda desde muy niña y que la inspirado por el parecido con el bagaje de la Reina de la Música Tejana. "Selena era una cantante norteamericana que estaba orgullosa de cantar en español y no había muchas mujeres en su género que hicieran eso cuando ella empezó. Sin dudas abrió muchas puertas"

Del estilo de la intérprete de "La Flor" Angela dice haber tomado prestados algunos tips de moda. "Selena tenia un estilo un poco más tomboy: le gustaba vestirse con pantalones apretados y sudaderas anchas y suéteres grandes y eso me encanta", asegura. Otra cosa son sus labios: creo que el accesorio más importante son los labios rojos".

BELLEZA POR DENTRO Y POR FUERA

Aunque es muy joven, Ángela conoce muy bien las rutinas de belleza naturales que la ayudan a mantener una piel estupenda. "Ante todo, prefiero siempre usar productos orgánicos y naturales, y siempre me quito el maquillaje antes de dormir", explica. "En lugar de usar toallas desmaquilladoras, que son tan malas para el medioambiente, uso una mantequilla 'derrite maquillaje' hecha con aceite de coco, y luego me lavo la cara", afirma.

A ese ritual, Ángela agrega un exfoliante una o dos veces a la semana para su rostro. "Lo que no dejo de hacer nunca es: lavarme la cara, ponerme crema y usar bloqueador solar".

Muchos de los "truquitos" que ayudan a que Ángela tenga un piel de campeonato son recetas que han pasado por las manos de las mujeres de su familia. "Mi mama me ha enseñado muchísimas cosas así que siempre experimentamos con vitamina C, E o D, especialmente la E que viene en unas capsulitas de aceite, y que es la que me pongo debajo de los ojos pues como me rio todo el día me empezaron a salir unas línea y yo decía: como me ha pasado esto si solo tengo 17 años", afirma con una sonrisa.

Para el pelo, Ángela también tiene su fórmula infalible. "También mi mamá y yo hemos creado esta mezcla de aceite de oliva, vitaminas y mayonesa que me pongo en el pelo un buen rato y cuando me lo enjuago se ve superbien", afirma. Según la cantante, esta poción es fantástica, y de hecho muy oportuna en los últimos meses. En esta cuarentena me corté el cabello y me lo pinté de muchos colores, así que con esto he ayudado a mejorarle la calidad a mi cabello".

Angela considera que su su belleza no es común, pues no responde a los patrones generales de lo que se considera como "ser bella" pero que conociendo sus puntos flacos también ha logrado encontrar soluciones eficientes. "Me veo como una belleza rara, porque mis rasgos no son considerados comúnmente: no tengo la boca chiquita o los ojos grandes así que le saco provecho pintándome la boca muy fuerte —para mis presentaciones me pinto la boca roja, roja roja o un rosa fucsia—, y como tengo los ojos almendrados, me toca ponerme delineador para resaltarlos".

Image zoom Credit: Mr Nieto

Más allá de lo pueda o no usar para sus afeites, a Ángela le interesa "la belleza" desde un punto de vista más integral. "La belleza empieza por dentro: es importante prestar atención a tu alimentación, lograr un balance entre lo que comes y lo que tomas, y por supuesto, tomar muchísima agua", asegura.

Sobre sus proyectos a corto plazo, Ángela nos cuenta lo mucho que tiene entre manos. "Estoy trabajando en una línea de ropa adicional a mi merch, algo diferente un poco mas cercano a las tendencias de esta temporada. En lo musical, ademas de mi colaboración con Christian Nodal, voy sacar mi nuevo disco, del que ya va salir el primer sencillo". ¡Le deseamos mucha suerte a este este imparable talento.

BATALLA CONTRA LA COVID-19

Sobre su estancia en México durante la pandemia, Ángela reflexiona. "Tengo una casa en Los Ángeles pero al principio de la pandemia nos vinimos a Mexico a pasar la cuarentena con mis dos abuelas. Han sido meses muy difíciles, más que nada porque en México la mayoría de las personas viven del día a día, es una economía cotidiana así que este encierro a puesto al descubierto muchísimos problemas que nos afectan a todos", reflexiona.

"Creo que si algo nos demostró esta pandemia es que, como mexicanos debemos encontrar una forma de ayudarnos un poco más y de crear una estabilidad para que cuando pase algo así todo el mundo esté protegido de alguna manera", dice.