La sencilla rutina de belleza de Ángela Aguilar que solo te tomará cinco minutos Este es el maquillaje que usa Angela Aguilar para verse radiante: ¡el corrector sólo cuesta 30 dólares! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de revelar que se había quitado dos costillas para lograr una cintura de avispa, Ángela Aguilar develó el maquillaje que usa para lucir guapa y chic. Lo primero que hace la cantante de 18 años es ponerse una rica crema hidratante en el rostro para suavizar la piel. Protector solar Luego, Aguilar aplica una capa de protector solar. Este paso es sumamente importante ya que debemos usar protección contra los rayos del sol a diario. De esta manera, no solo se evitará la aparición de manchas y arrugas sino también el desarrollo de afecciones más graves como el cáncer de piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN angela aguilar rutina de maquillaje Credit: Angela Aguilar TikTok Corrector para las imperfecciones Luego de hidratar y proteger su rostro de los rayos de sol, Angela, quien recientemente engalanó nuestra portada digital junto a su papá Pepe Aguilar y hermano Leonardo Aguilar, aplica una ligera capa de corrector para cubrir pequeñas imperfecciones como manchas pequeñas, acné, ojeras, etc. angela aguilar rutina de maquillaje Credit: Angela Aguilar TikTok Bronceador con acabado natural Para lograr una luminosidad natural y un bronceado instantáneo, la hija del cantante Pepe Aguilar utiliza el bronceador Les Beiges Crème Belle Mine Ensoleillée, de Chanel. Su fórmula crema-gel es ligera, fácil de difuminar y deja un acabado aterciopelado que simula un bronceado natural. No es sorpresa que se haya convertido en el favorito de muchísimos makeup artists. angela aguilar rutina de maquillaje Credit: Angela Aguilar TikTok "Siento que ya no me maquillo tanto que cuando era más pequeña", dice la intérprete de "Tu sangre en mi cuerpo" en el clip. Blush en las mejillas Ángela utiliza un colorete de Nars para dar frescura y color a las mejillas. "Obviamente me pongo un poquito de blush y me hago baking debajo de los ojos". angela aguilar rutina de maquillaje Credit: Angela Aguilar TikTok La cantante resalta sus cejas con un gel con tinte, así logra enmarcar sus ojos y rellenar las cejas. Por último, se riza las pestañas y se pone algo de color en los labios. "Me pongo algún hidratante en los labios, sino no me pongo nada". angela aguilar rutina de maquillaje Credit: Angela Aguilar TikTok El resultado final: angela aguilar rutina de maquillaje Credit: Angela Aguilar TikTok

