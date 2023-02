Ángela Aguilar rompe el protocolo con la reina Sofía La joven cantante se saltó las normas sin querer y se convirtió en el centro de atención con esta acción con la madre del rey de España. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de celebrar su nueva línea de fragancias en México, Angela Aguilar se encuentra en España para una presentación especial en la Fundación Reina Sofía. La joven cantante ha compartido una serie de fotos en Instagram enseñando los momentos más magicos de la noche de ensueño en la capital, entre ellos una mirada al traje negro de cuento de hada con bordados en homenaje al escudo mexicano. En otro post, la hija de Pepe Aguilar compartió una foto con la reina emérita de España junto a un emotivo mensaje. "Tremendo privilegio, algo que nunca me imaginé. Definitivamente la música es el idioma universal. ¡Infinitas gracias! Esta experiencia me la llevo en el corazón", se sinceró. La vemos luciendo un traje maravilloso blanco y azul inspirado en la talavera tradicional con detalle de corset, el cual vistió para conocer a la Reina Sofía. Sin embargo, ni su mensaje ni su atuendo fueron lo que más llamó la atención. Aunque la foto le encantó a sus fans, los expertos de la realeza quedaron sorprendidos por la pose casual de las dos. De acuerdo a las normas escritas de la realeza española, no se permite tocar a la reina a menos que ella misma estreche su mano. Al parecer, en el momento tan emocionante, la chica de 19 años tocó la espalda de la monarcha para la foto, rompiendo con el protocolo estricto, pero al parecer por su sonrisa, no ofendió a la reina. ¡Esperamos seguir viendo más looks espectaculares de la cantante durante su viaje a España!

