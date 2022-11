Ángela Aguilar, Rihanna, Johnny Depp... los mejores momentos del show Savage x Fenty Vol.4 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Savage x Fenty mejores momentos show lencería Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 4 presented by Prime Video (2)// Instagram El famoso show de lencería de la firma de Rihanna ha regresado con las modelos más conocidas, actuaciones musicales de primer nivel y un escenario de ensueño donde las estrellas invitadas han posado con los diseños más provocativos. Si te lo perdiste, aquí te traemos los mejores momentos. Ángela Aguilar

Muy lejos de su zona de comfort, como ella misma confesó, vimos a la cantante mexicana, quien posó con un corsé morado y negro con detalles brillante, pantalones de satín y guantes de tul.

Rihanna

La cantante y empresaria abrió el show a modo de emperatriz, con un top azul drapeado por el que asomaba un brasier negro de encaje y un voluminoso abrigo de tul. A su paso, varios zombies resucitan a su alrededor y comienza el desfile.

El escenario

Convertido en un auténtico espectáculo de imagen y sonido, el volumen de este año estaba inspirado en una naturaleza salvaje llena de fantasía. Los modelos y bailarines se movían en lo que parecía un bosque encantado y otros paisajes naturales, como la sabana africana.

Diseños eclécticos

Modelos y bailarines portaban los nuevos diseños de la firma. Una mezcla de encajes, brocados y transparencias combinados en siluetas ceñidas y con aberturas. También vimos muchas prendas de inspiración deportiva, perfectas para actividades como la danza o el gimnasio. En cuanto al look de belleza, la escarcha fue la absoluta protagonista, con brillantes sombras de ojos que se extendían por el rostro, junto a peinados imposibles.

Anitta

Una de las encargadas de poner música al evento fue la brasileña, quien fue la primera artista invitada en actuar. Ataviada con un conjunto negro de brillos y un mono largo de rejilla sobre el que se extendían correas de inspiración bondage, demostró sus dotes de baile.

Cara Delevingne

Después llegó el turno de las supermodelos. La maniquí británica, en el centro de una espiral formada por bailarinas unidas por larguísimas trenzas, inició esta parte del show en un sensual conjunto metalizado.

Coreografía de impacto

Obviamente la música forma parte importante de este desfile, que ha logrado desbancar en interés al de otras marcas de lencería, y las coreografías están cuidadas al milímetro. Los y las bailarinas también van vestidos con sensuales diseños de la marca.

Irina Shayk

La modelo rusa puso punto final a esta parte del espectáculo enfundada en un corpiño plateado de tirantes y minifalda a juego.

Johnny Depp

Pese a la polémica que suscitó su participación, el actor hizo su aparición estelar, más o menos de un minuto, apoyado en un árbol y vestido con un conjunto de bata larga con cinturón, pantalones holgados y un body de tirantes con el logo de la marca estampado.

Diversidad

Incluir modelos de todas las tallas y colores ha sido uno de los pilares del triunfo de la firma de lencería. Precious Lee es uno de los ejemplos de cuerpo que no se ven normalmente en la industria de la ropa íntima. En el show portó un corpiño estampado y con brillos además de medias de rejilla y guantes de tul.

Tono estrella

Como para muchas firmas de moda este año, el fucsia fue uno de los tonos estrella. Entre otras piezas, lo vimos en enterizos que beben de siluetas como las de Balenciaga confeccionados en terciopelo para ellas y boxers para ellos.

Tendencias salvajes

Otra de las tendencias fueron las superposiciones de piezas ceñidas, con aberturas, tirantes cruzados y escotes originales en estampados en tonos neón o animal print.

Homenaje amarillo

Otra de las tendencias de la firma fue el uso del color amarillo, como homenaje al impresionante traje que portó Rihanna en la gala del MET de 2015. La marca lo presentó en forma de pantalones satinados, corpiños de terciopelo, calzones de boxeador, sujetadores de rejilla, batas de satín y otras prendas.

