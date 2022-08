Ángela Aguilar vuelve a hablar de su cintura: no solo se quitó dos costillas... Ángela Aguilar ha vuelto a hablar del tema de su cintura y aseguró que se había quitado más costillas de las que dijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ángela Aguilar Ángela Aguilar | Credit: Harmony Gerber/Getty Images Hace unos días Ángela Aguilar dejó a todos muy intrigados al asegurar que su cinturita tan estrecha se debía a que se había quitado dos costillas, justo como se dice de Thalía. No obstante, ante el impacto que tuvieron sus palabras, la hija de Pepe Aguilar ha vuelto a hablar del tema y aseguró que se había quitado más costillas de las que dijo. "Solo para aclarar, no me quité dos costillas, me quite cuatro. Por favor, investiguen antes de publicar sus notas", dijo en redes sociales. Tras estas palabras, la jovencita estalló en risas, dando a entender que se habían tomado demasiado en serio la broma que le hizo al experto en belleza Jomari Goyso. Ángela Aguilar Ángela Aguilar | Credit: John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy Fue tras un video de Goyso compartiendo con la familia Aguilar que todos comenzaron a hacerse eco de las palabras de la jovencita de 18 años. "Me asusta esa cintura", le dijo el también presentador a la cantante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aguilar quiso gastarle una broma y le respondió: "Me quité dos costillas, obvio. No, no digas, porque luego me van a estar ahí diciendo que Ángela se operó". Estas palabras generaron muchos comentarios de parte del público. Algunos se preguntaron si era verdad lo de las costillas, o si su cintura de avispa era natural, pero la mayoría halagó la belleza de la cantante mexicana más allá de cualquiera de las dos opciones.

