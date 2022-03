¡Ángela Aguilar pierde la falda en plena actuación! La joven cantante sufrió un incidente durante un concierto pero supo mantener la calma ¡y siguió cantando! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angela aguilar pierde falda en concierto Credit: Arturo Holmes/Getty Images Ángela Aguilar continúa cosechando éxitos en el mundo de la música y triunfa en los escenarios que pisa. Además, la pequeña de la saga Aguilar también está dejando huella en la moda, con su estilo personal que mezcla elementos de vanguardia con prendas tradicionales mexicanas. Pero a la vez que su vestuario le ha dado muchas alegrías colocándola siempre entre las mejor vestidas, en esta ocasión una prenda le jugó una mala pasada. La ganadora del Premio Lo Nuestro a Artista revelación femenino sufrió un incómodo momento cuando estaba cantando Ahi donde me ven en un palenque. Aguilar, ataviada con un corsé rojo y una voluminosa falda negra de capas de tul se dirigía a unas escaleras para acceder al centro de la tarima, con ayuda de uno de sus asistentes para no tropezar, pero la prenda decidió obrar por su cuenta y se cayó al suelo. Un momento captado por el público y compartido en las redes sociales. Afortunadamente, la princesa de la música regional mexicana, con una larga trayectoria pese a tener solo 18 años y descendiente de una larga saga de artistas, demostró ser toda una profesional y salió más que airosa del accidente. No sabemos si estaba tan concentrada en su canto que no se dio cuenta o si a pesar de sentir cómo se deslizaba la falda decidió seguir como si nada, sonriendo. Con su naturalidad, continuó con la actuación mostrándose tranquila en todo momento, hasta que miembros de su equipo subieron a colocarle la falda de nuevo. Seguro que llevar un pantalón rojo con bordados brillantes bajo la falda, le ayudó a mantener la calma. Su saber estar fue aplaudido en las redes sociales, donde sus fanáticos han comentado lo buena profesional que es. Muchos anotaron que sin duda ha aprendido de su padre Pepe Aguilar a manejar una actuación en vivo, pues desde niña le ha acompañado en sus conciertos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de triunfar en la música regional mexicana, la joven de prepara para dejar su impronta en las telenovelas, y participará en la próxima producción de Juan Osorio: La herencia, de la que ya hemos visto una probadita en redes con Aguilar cantando a caballo el tema de entrada del melodrama. ¡Bien hecho Ángela!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Ángela Aguilar pierde la falda en plena actuación!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.