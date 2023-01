Ángela Aguilar sorprende con nuevo color de pelo La cantante regional mexicana de 19 años se despide del negro y empieza el año con renovada imagen. ¡Mira cómo luce ahora! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ángela Aguilar siempre sorprende con su elegancia y buen gusto. En esta ocasión la compositora y cantante regional mexicana optó por dejar atrás el color negro azabache de su cabello y lucir un tono un poco más claro. Así lo dejó ver la hija del legendario cantante Pepe Aguilar en sus redes sociales, donde compartió una fotografía presumiendo su lacia melena corta que ahora la lleva con uno de los tonos tendencia de esta temporada de invierno: el castaño chocolate, como lo hicieron Zendaya y Jenna Ortega, pero en una versión más castaña y cobriza, respectivamente. "Preparando cosas bonitas", fue el mensaje que la intérprete de éxitos como "Qué agonía" y "Fruta prohibida" en su perfil de Instagram, que cuenta con 9 millones de seguidores. "La más linda", "eres una reina", son algunos de los mensajes que se leen en la publicación. Si bien la joven de 19 años nos dejó boquiabiertos el año pasado al ponerse extensiones largas, Anguila ha destacado en el pasado que es fiel a llevar su melena corta porque quiere romper con los estereotipos de la belleza en ese género musical. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo que he cambiado cómo es la imagen de la mujer mexicana desde que tengo el pelo corto, en un género en el que se acostumbraba el pelo largo, las trenzas... Pero esta es mi imagen y me gusta", confesó en entrevista con el diario mexicano El Universal.

