Los mejores atuendos de Ángela Aguilar, de lo regio a lo sensual

Angela Aguilar, mejores looks Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images; David Becker/Getty Images for The Latin Recording Academy

A sus 19 años, la cantante ya es todo un ícono de la moda, especialmente cuando se trata de alfombras rojas y sus looks sobre el escenario. ¡No te pierdas estas hermosas fotos!

Reina del escenario
Angela Aguilar, mejores looks Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images
La joven cantante siempre nos maravilla con sus trajes de gala con inspiración de época como esta prenda de encaje blanco.

Chic y moderna
Angela Aguilar, mejores looks Credit: Arturo Holmes/Getty Images
En la gala organizada por el Latin Grammy en honor a Rubén Blades, la mexicana-americana salió de su zona de confort con un enterizo colorido con cuello halter y abertura en el escote. Completó su look con sus zapatos Versace cada uno de un color.

Al rojo vivo
Angela Aguilar, mejores looks Credit: David Becker/Getty Images for The Latin Recording Academy
¡Qué guapa! Derrochó glamour en el Premio Latin Grammy del 2021 portando un traje strapless que mostró sus curvas y un labial rojo, uno de sus colores favoritos.

Estilo clásico
Angela Aguilar, mejores looks Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic
En el 2019 fue una de las best dressed de los Latin Grammy con este homenaje a su querido México con un diseño inspirado en la talavera.

La transformación
Angela Aguilar, mejores looks Credit: IG/Angela Aguilar
Aunque Ángela es reina del corte de cabello estilo bob, nos dejó boquiabiertas cuando optó con extensiones largas.

Atuendo casual
Angela Aguilar, mejores looks Credit: IG/Angela Aguilar
Y hasta en sus atuendos al diario, la hija de Pepe Aguilar es toda una fashionista, como cuando portó un enterizo de cuero en una foto de Instagram.

Diseño inspirado
Angela Aguilar, mejores looks Credit: IG/Angela Aguilar
Asistió a la gala de los Premios Juventud 2022 luciendo como una princesa con este minivestido dorado adornado con miles de milagritos mexicanos de Enrique Sanmartín.

