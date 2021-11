Ángela Aguilar presumió costosos zapatos Versace en Premios de la Radio ¡en dos colores! La más joven de la dinastía Aguilar se alzó con tres galardones y derrochó su estilo personal con cuatro atuendos diferentes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La joven Ángela Aguilar hizo historia en la pasada entrega de Premios de la Radio al convertirse en la cantante femenina más galardonada en esa premiación, desbancando a grandes y veteranas estrellas como Ana Bárbara o Chiquis Rivera. La hija de Pepe Aguilar se llevó a casa tres de los cinco premios a los que estaba nominada, entregó un galardón a su padre y realizó dos actuaciones sobre el escenario ganándose una gran ovación del público. Pero además de ganarse nuestros corazones y nuestros oídos con su música, la nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, también nos ha conquistado con su estilo. Con solo 18 años, la mexicoamericana ha sabido rejuvenecer la estética de la canción mariachi, un género en el que brilla con luz propia, y mantiene un estilo fresco y moderno fuera de los escenarios. En Premios de la Radio se cambió hasta en cuatro ocasiones de traje. Primero, para entregar el premio Tributo a los grandes de México a su progenitor, lució una blusa en rosa empolvado con mangas abullonadas, combinada con una voluminosa falda asimétrica de estampado abstracto y unos llamativos zapatos amarillos. Se trata del modelo Medusa Aevitas de Versace, unos zapatos con pulsera al tobillo, punta cuadrada, doble plataforma y altísimo tacón, que está disponible por $1,270 y se han convertido en uno de los diseños de la casa italiana favoritos de las celebridades. Los hemos visto en los pies de Ester Expósito, Ariana Grande y Beyoncé entre otras. Angela Aguilar vestidos zapatos versace premios radio Credit: Victor Chavez/ Getty Images Después, para interpretar su canción Ahí donde me ven, con un micrófono forrado de rosas, vistió un corsé rojo brillante con detalles dorados, mangas con flecos también dorados, y un pantalón negro de brillos. Con un estilo muy personal y amante de la moda tradicional de su país, la artista comentó a People en Español que le gusta transformar los vestidos artesanos con cristales y pedrería para presumirlos en sus actuaciones. Tras un rapidísimo cambio de armario para cantar En realidad, mantuvo el corsé pero lo combinó con pantalones rojos a juego, sombrero mexicano y botines claros. Ángela Aguilar en el escenario Angela Aguilar vestidos zapatos versace premios radio Angela Aguilar vestidos zapatos versace premios radio Left: Credit: Manuel Velasquez/ Getty Images Right: Credit: Manuel Velasquez/ Getty Images Por último, para recoger el galardón Artista femenino del año, Aguilar apareció con un minivestido azul de terciopelo con bordados, paneles de rejilla, brillos y transparencias que conjuntó con los famosos Medusa de Versace, esta vez en color magenta. Aunque volvió a calzarse el modelo amarillo para posar con sus galardones tras la premiación. La más joven de la dinastía Aguilar demostró que ama la moda y sabe adaptar su estilo a las tendencias del momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La llamada princesa de la música mexicana dio un emotivo discurso de agradecimiento en el que dedicó su premio a las mujeres: "Ojalá muchas niñas me estén viendo en este momento, esto es la muestra de que nosotras también podemos, aunque es un género difícil sí se puede. Esto va para todas las mujeres".

