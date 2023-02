Ángela Aguilar celebra el lanzamiento de su nueva línea de perfumes La cantante festejó el acontecimiento con una fiesta increíble. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con sólo 19 años, Ángela Aguilar ya es todo un ícono del estilo, desde sus trajes divinos hasta su emblemático corte de cabello. Ahora, la joven cantante está siguiendo los pasos de otras artistas como Becky G y convirtiéndose en empresaria del mundo de la belleza. Se trata de sus nuevas fragancias, una línea de tres aromas encantadores: Caricia, Alegría, y Mexicana Enamorada. Angela Aguilar, lanza perfumes, mexicana enamorada Ángela Aguilar celebra el lanzamiento de su nueva línea de perfumes | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Caricia, con un frasco adornado con muñequitas coquetas, es una colonia para bebes y niños, pero las dos otras fragancias son una combinación increíble de notas florales con ámbar, perfectas para cualquier mujer. Además, cada venta apoyará a la Asociación Gilberto, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las familias y comunidades afectadas por los desastres naturales. Angela Aguilar, lanza perfumes, mexicana enamorada Ángela Aguilar celebra el lanzamiento de su nueva línea de perfumes | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Desde el lujoso restaurante Makoto en CDMX, la hija de Pepe Aguilar presentó este nuevo proyecto a una audiencia llena de celebridades, sus amigos y su familia. El perfume, con notas de toronja y bergamota, ya ha estado disponible desde noviembre, pero ahora Ángela tuvo la oportunidad de hacer una gran fiesta y un concierto privado. Para la ocasión, la cantante vistió un enterizo negro strapless que accentuó su cintura diminuta, acesorizado con una blusa trasparente con lunares. Complementó el atuendo con un labial rojo, rubor coral y su cabello en un look húmedo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En las redes, Ángela se expresó sobre el evento. Angela Aguilar, lanza perfumes, mexicana enamorada Ángela Aguilar celebra el lanzamiento de su nueva línea de perfumes | Credit: IG/Angela Aguilar "Fue uno de los días más bonitos. Me siento completamente privilegiada de tener a personas tan maravillosas a mi alrededor", se sinceró.

