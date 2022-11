Ángela Aguilar y su look de miles de dólares para pasear por Las Vegas ¿cuánto cuesta su traje Versace? La joven cantante ha vuelto a hacer gala de sus gustos caros al vestir un moderno traje Versace, una de sus firmas favoritas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El estatus de icono de la moda de Ángela Aguilar ha quedado ratificado después de su participación en el desfile de Savage x Fenty, la firma de lencería de Rihanna, donde la cantante modeló con un corsé bordado y pantalones de satín. Además de triunfar en el mundo de la música ranchera, la hija pequeña de Pepe Aguilar nos ha conquistado con sus sencillos e impecables looks de belleza, su ya característico corte de pelo, así como con su gusto por la moda. El despliegue que hace en sus actuaciones de trajes tradicionales, elaborados por artesanas mexicanas y modificados con toques de vanguardia como el uso de cristales, crinolinas, corsés o plumas, siempre nos deja boquiabiertos, pero también fuera del escenario la joven se destaca con sus atuendos. Como cualquier chica de 19 años, Aguilar demuestra que sigue las últimas tendencias de la moda además de inspirarse en el estilo de diferentes mujeres como Frida Kahlo, Selena Quintanilla, Audrey Hepburn y su propia abuela, Flor Silvestre. Aunque los gustos de la "princesa de la música mexicana", no están al alcance de todos. Balenciaga, Prada o Versace son firmas habituales en el guardarropa de la joven. Y si es una entrega de premios presumió unos costosos zapatos Versace en dos colores nada menos, ahora ha vuelto a recurrir a la firma italiana para disfrutar de una noche en Las Vegas. Angela Aguilar traje versace gustos caros Credit: Instagram La velada anterior a los Premios Latin Grammy, la benjamina del clan Aguilar compartió con sus seguidores todos los detalles de su exclusivo look. Se trata de un traje de dos piezas -pantalón de talle alto y blazer- en color beige, con el mítico estampado de la greca, que cuesta más de $5,000. Angela Aguilar traje versace gustos caros Credit: Instagram Bajo el traje, vistió un crop top de punto con cuello alto de la firma Prada, disponible por $1,720. De la misma marca es la cartera de mano, con pedrería brillante en color champagne, a la venta por $3,200. Por cierto, al posar con su bolso pudimos apreciar su elaborada manicura. Angela Aguilar traje versace gustos caros Credit: Instagram Para completar su look, eligió unas sandalias doradas de tacón, un llamativo anillo de corazones de diamantes, y pequeños pendientes brillantes, con lo que, sin contar las joyas, su atuendo ya supera los $10,000. Angela Aguilar traje versace gustos caros Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante de En realidad, que triunfa con una muñeca a su imagen y semejanza, se plantea en un futuro lanzar su propia línea de ropa, según compartió en una entrevista con People en Español. ¡Solo esperamos que sea más accesible que los modelitos que ha lucido últimamente!

