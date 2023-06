¿Ángela Aguilar se hace tatuaje? La cantante regional mexicana fue captada en una sensual foto en la que un artista usaba su espalda como un lienzo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ángela Aguilar Credit: (Photo by Gabe Ginsberg/FilmMagic) Ángela Aguilar sigue estando en boca de todos y esta vez no tiene que ver con música o su estilo fashionista, sino por su cuerpo. La cantante fue captada en una foto haciéndose un tatuaje. La imagen se hizo viral desde la cuenta de Instagram de la periodista Nelssie Carrillo y en la misma se ve a la cantante regional mexicana sentada en una silla, con una camiseta negra cubriendo sus senos y la espalda al aire, dando acceso al artista para que pueda plasmar su arte en la parte superior. Hasta el momento, la joven artista no ha revelado de qué se trata el tatuaje ni si es permanente y las expectativas de sus fans están al tope para saber cuál fue el diseño que escogió para su cuerpo. Tampoco faltaron los comentarios tanto a favor como en contra de pintar su figura. "Es su dinero, paga lo que quiera hacer en su cuerpo, no creo que la decisión de Ángela de tatuarse la espalda les afecte en su vida. Vivan y sean felices", "después se vuelven adicción y terminan muy mal", "seguramente le tatuaron 'no llores por mi Argentina'", "a de ser la bandera de Argentina", se lee en los comentarios. No se trata de la primera vez que la hija de Pepe Aguilar sorprende con un tatuaje, a finales del año pasado compartió un video bailando en sus redes sociales en el que mostró un pequeño corazón dibujado en el antebrazo derecho. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Ajena a las críticas, la artista está celebrando por todo lo alto su participación en los Premios Juventud que tendrán lugar este próximo 20 de julio en Puerto Rico y en el que debutará como anfitriona y se estará presentando en el escenario.

