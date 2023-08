Ángela Aguilar sorprende al posar sin maquillaje La cantante mexicana mostró su piel al natural por el calor que estaba pasando en Austin, Texas, y recibió miles de halagos por su cuidada dermis. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ángela Aguilar continúa conquistando las redes con sus looks a la última y ahora ha sorprendido al posar sin maquillaje. Si bien la cantante ama las prendas mexicanas y tradicionales para sus actuaciones, la hija de Pepe Aguilar apuesta por conjuntos actuales y lujosos en su día a día, con pantalones de mezclilla, tops juveniles y carísimas carteras. En cuanto a su maquillaje, piel impecable, un delineado marcado y cejas bien definidas suelen ser su apuesta infalible. Tampoco le falta un buen labial, hemos visto a la artista alternar el nude tan en tendencia, con un rojo intenso que contrasta con su melena azabache. Ángela Aguilar posa sin maquillaje Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Sin embargo, parece que el calor de Austin, Texas, le hizo replantearse su rutina a la cantante de Invítame a un café quien con el cabello recogido en dos pequeños chongos, un top rojo de tirantes y pantalones de mezclilla, compartió unas imágenes al natural. "Está haciendo demasiado calor como para ponerme maquillaje", expresó en Instagram, donde reúne 9 millones de seguidores. Ángela Aguilar posa sin maquillaje Credit: Instagram En solo un par de instantáneas pudimos apreciar lo bien cuidada que la mexicana tiene su piel. Obviamente con 19 años puede presumir una dermis tersa y luminosa, pero al dedicarse al espectáculo, usa muy a menudo maquillajes intensos, con lo que seguro tiene una buena y completa rutina para cuidar su piel y evitar problemas como los brotes, manchas y opacidad. Los halagos no se hicieron esperar. "Más bella así al natural", "te ves hermosa sin maquillaje" o "queremos el skincare, please" fueron algunos de los 1.500 comentarios que recibió. Ángela Aguilar posa sin maquillaje Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una entrevista con People en Español, la nieta de Flor Silvestre compartió algunos de sus trucos y cómo ha aprendido de su mamá a cuidar la piel y el cabello. Entre ellos, desmaquillarse siempre con una mantequilla hecha con aceite de coco, exfoliar una o dos veces a la semana, usar bloqueador solar y vitaminas C y E, son pasos indispensables para mantenerse así de bella.

