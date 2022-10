Ángela Aguilar desfilará en el próximo show de la firma de lencería de Rihanna Savage x Fenty La cantante mexicana compartió con sus seguidores el video promocional del evento, en el que aparece su nombre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Además de triunfar en el mundo de la música ranchera y conquistar a sus seguidores con sus looks de belleza, Ángela Aguilar puede sumar "modelo profesional" a su experiencia de vida. La joven mexicana ha anunciado a través de sus redes sociales que participará en el show Savage x Fenty de Rihanna, uno de los eventos más esperados en el mundo de la moda. La línea de lencería de RiRi, creada en el 2018, se hizo rápidamente famosa por su diversidad, con la inclusión de tallas más amplias y prendas para todos los gustos, así como la participación de celebridades del mundo del espectáculo en la muestra de ropa interior. Aguilar, quien acaba de cumplir 19 años, se convierte en la primera mexicana en desfilar en el ya mítico espectáculo, tan esperado como era el desfile de Victoria's Secret, pero con un elenco mucho más variado en cuanto a tallas, formas y colores de sus participantes. Este año por ejemplo, acompañarán a la hija de Pepe Aguilar sobre el escenario las modelos Cara Delevingne, Irina Shayk y la puertorriqueña Joan Smalls, o las actrices Precious Lee, Taraji P. Henson y el actor Simu Liu, entre otras celebridades. Además, el espectáculo contará con las actuaciones musicales de la brasileña Anitta, Burna Boy, Don Oliver y Maxwell. Como en los shows anteriores, esperamos ver un despliegue espectacular de moda, con prendas sensuales y provocativas en las que abunden las transparencias, las aberturas, el encaje, incluso la rejilla y el látex; además de piezas sorprendentes en cuanto a formas y materiales. Prime Video emitió un comunicado en el que anuncia la esencia del desfile de este año: "Un sueño seductor de fiebre por la moda, combina la coreografía, el estilo y la música con la esencia hipnótica de la naturaleza nocturna". Ediciones anteriores han dejado el listón muy alto con actuaciones de Rosalía, Bad Bunny o Ricky Martin y famosas participantes desde Lourdes León a Cindy Crawford. Estamos seguros de en esta ocasión tampoco nos defraudará. ¿Qué modelará Aguilar? La joven ha demostrado en numerosas ocasiones su gusto por la moda y apuesta por llamativos trajes con toques tradicionales para sus actuaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el Savage x Fenty volumen 4, presumiblemente desfilará en ropa interior, insignia de la firma, pero con Rihanna uno nunca sabe y continuará siendo un misterio hasta el próximo 9 de noviembre, que se transmitirá el desfile a través de Prime Video. ¡No nos lo perderemos!

