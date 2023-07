Ángela Aguilar, Danna Paola y Alejandro Fernández lucen las pulseras perfectas para el verano Los tres cantantes comparten algo más que nacionalidad, y es que a este trío le encanta las pulseras de Van Cleef and Arpels, con sus icónicos dijes en forma de trébol. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Celebridades aman pulseras Van Cleef Credit: Medios Y Media/ Getty Images// Dimitrios Kambouris/Getty Images for Tiffany & Co.// ROBYN BECK/AFP via Getty Images Ya estamos en verano y además de ropa más ligera nos morimos de ganas de ir en chanclas y presumir joyitas frescas y alegres a juego con nuestro buen humor. A las celebridades les pasa lo mismo y a sus atuendos veraniegos les suman accesorios coloridos y coquetos. Es el caso de artistas como Ángela Aguilar, Danna Paola o Alejandro Fernández. Los tres son amantes de la moda, cada uno a su estilo, pero parece que tienen algo en común. Se trata de unas pulseras finas de cadena de Van Cleef and Arpels, una firma de joyería de lujo fundada en París en 1896 por el cortador de diamantes holandés Alfred Van Cleef y su suegro, Salomon Arpels. Los brazaletes, de la colección Alhambra, tienen dijes de color inspirados en el trébol de cuatro hojas y su precio oscila entre los $1,150 y $5,600 según el número de colgantes y el material. Aunque seguro encontrarás diseños parecidos que le den un toque sofisticado a tus looks veraniegos. Además, son perfectas para combinar con otros diseños, tanto de abalorios o metal, como de elementos más veraniegos y humildes como la cuerda trenzada. Ángela Aguilar La denominada princesa de la música regional mexicana tiene un amplio guardarropa en el que podemos encontrar estilos vintage, como pantalones acampanados y hasta vestidos de su abuela Flor Silvestre, a diseños más vanguardistas con cropped tops, blusas floreadas y vestidos de primeras marcas, así como una amplia colección de carteras. Celebridades aman pulseras Van Cleef Credit: Instagram La hija de Pepe Aguilar eligió un conjunto de gargantilla y pulsera con los emblemáticos dijes de esta firma decorada con carnelias, en color granate. El collar, con 10 colgantes, se vende por $7,800 dólares y la pulsera no podemos apreciar si es el modelo con uno o cinco dijes. Celebridades aman pulseras Van Cleef Celebridades aman pulseras Van Cleef Left: Credit: Cortesía Right: Credit: Cortesía Danna Paola La cantante de Tqum celebró su cumpleaños 28 en Acapulco a bordo de un barco con amigos y compartió varias imágenes en las que se le ve feliz, con un minibikini naranja brillante, sombrero de paja verde y lentes de sol. Celebridades aman pulseras Van Cleef Credit: Instagram Siempre a la vanguardia de la moda, con modelitos frescos, desenfadados y juveniles, la mexicana ha sido también modelo y embajadora de varias marcas de lujo. Entre los brazaletes que llevaba espiamos este de Van Cleef and Arpels con cuatro o cinco dijes de ónice en color negro. Celebridades aman pulseras Van Cleef Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejandro Fernández Todo un fashionista, al cantante le encanta lucir llamativas camisas cuando baja de los escenarios y también joyas y grandes relojes. Junto a un grueso brazalete de eslabones atisbamos la pulsera de Van Cleef and Arpens, en su caso con cinco dijes de color azul traslúcido. Celebridades aman pulseras Van Cleef Credit: Instagram ¿Qué te parece su estilo? Y tú, ¿cambias de joyas según la estación?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ángela Aguilar, Danna Paola y Alejandro Fernández lucen las pulseras perfectas para el verano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.