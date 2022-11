Ángela Aguilar confiesa por qué luce el cabello corto ¡y no es por moda! La cantante ha convertido su corte bob en una seña de identidad, pero también lo usa para cambiar la imagen de la mujer en la música regional mexicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que cambió de look cortando su larga melena azabache, Ángela Aguilar se ha convertido en todo un icono de belleza con su ya característico bob. ¿A que no la recuerdan con el pelo largo? La hija de Pepe Aguilar ha sabido jugar con su corte de cabello, peinándolo de diferentes maneras: con raya partida a un lado y ondulado, en el centro y lacio, con volumen y las puntas hacia dentro, húmedo y peinado hacia atrás… y lo ha transformado en una de sus señas de identidad, igual que sus labios en colores fuertes como el rojo pasión o el uso de ropa tradicional en sus actuaciones. Pero las tendencias no es lo único que mueve a la cantante. En una entrevista con El Universal, la joven, quien este año desfilará en el célebre show de lencería de Rihanna Savage x Fenty, confesó que su look no tiene solo un propósito estético, sino también es una herramienta de expresión. Ángela Aguilar pelo corto razón Credit: David Becker/Getty Images for The Latin Recording Academy La intérprete de Ahí donde me ven destacó que no es fácil ser mujer en la escena de la música tradicional mexicana, pero ella está dispuesta a luchar para cambiar esos conceptos arcaicos. "Todo lo que nosotras logramos nos toma dos veces más, porque sí, este género está dominado por hombres, no hay suficientes mujeres en el regional mexicano", comentó al diario. "Siempre es 10 veces más difícil, porque a las mujeres es más fácil criticarlas". Ángela Aguilar pelo corto razón Credit: Tim Mosenfelder/Getty Images En este sentido, y con la intención de redefinir a la mujer en este género, su imagen es distinta a lo que se considera tradicional y a lo que otras mexicanas de la música regional han presumido en el escenario. "Creo que he cambiado cómo es la imagen de la mujer mexicana desde que tengo el pelo corto, en un género en el que se acostumbraba el pelo largo, las trenzas… pero esta es mi imagen y lo que me gusta", aseveró en la publicación. Ángela Aguilar pelo corto razón Credit: John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy También destacó que quiere ayudar a otras niñas a sentirse representadas y ese fue uno de los motivos que le convencieron de sacar su propia muñeca. Ángela Aguilar Credit: Cortesía Ángela Aguilar SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[La muñeca muestra] como soy; con la nariz como la tengo, con los ojos como los tengo, la boca como la tengo. Por eso para mí era tan importante que me escanearan para que quedara exactamente como me veo y ser realistas con la muñeca", declaró a People en Español en el 2020 cuando lanzó el juguete. "Quiero que sea un paso más en la aceptación de cómo somos como personas; que es hermoso porque no todos nos vemos como una Barbie".

