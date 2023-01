Chanel, Prada, Dior... La extensa colección de carteras de lujo de Ángela Aguilar Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Angela Aguilar carteras lujo Credit: John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy A pesar de tener solo 19 años, la cantante mexicana es toda una fashionista y cuenta con una buena colección de bolsas en su clóset con exclusivos y costosos modelos. Empezar galería Chanel favorito Angela Aguilar carteras lujo Este minibolso estructurado con el clásico acolchado de la Maison y en color negro puede pasar desapercibido a primera vista, pero es uno de los más utilizados por la artista. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Prada Angela Aguilar carteras lujo Credit: Instagram Para pasear por Las Vegas la noche anterior a los Premios Latin Grammy, la cantante optó por un traje Versace que acompañó con esta cartera de satin y pedrería, disponible por $3,700. 2 de 11 Ver Todo Dior Angela Aguilar carteras lujo Credit: Instagram En sus viajes, a Aguilar le gusta ir acompañada de este tote bag de piel de Dior, personalizado con su inicial y tan exclusivo que no está disponible para el público general. 3 de 11 Ver Todo Anuncio Louis Vuitton Angela Aguilar carteras lujo Credit: Instagram No hay influyente de moda sin una versión de la lujosa casa francesa, tan reconocible por sus carteras en color marrón con su monograma estampado. Este es el modelo Pochette y cuesta $1,290. 4 de 11 Ver Todo Chanel Angela Aguilar carteras lujo Credit: Instagram Amante de los bolsos pequeños, la intérprete de En realidad parece sentir una debilidad especial por la casa Chanel, y le hemos visto portar diseños tan coloridos como este coqueto modelo. 5 de 11 Ver Todo Gucci Angela Aguilar carteras lujo Credit: Instagram En varias ocasiones le hemos visto completar sus atuendos con esta práctica cartera negra con el logo de la firma italiana. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Dior Angela Aguilar carteras lujo Credit: Instagram No solo ella, también Gordo, la mascota favorita de los Aguilar, disfruta del glamour viajando en este fabuloso tote bag de Dior. Un diseño que se ha convertido en el favorito de muchas famosas como Jennifer López, por su diseño y su capacidad. 7 de 11 Ver Todo Bulgari Angela Aguilar carteras lujo Credit: Instagram Una de las últimas adquisiciones de la mexicana es la bandolera Serpenti Forever, confeccionado en piel de becerro, en un llamativo color mostaza. 8 de 11 Ver Todo Versace Angela Aguilar carteras lujo Credit: Instagram Favorito de otras celebridades como Dua Lipa, colgando de la silla podemos adivinar el modelo La Medusa, en color lila. Una cartera a la venta por $2,125. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Balenciaga Angela Aguilar carteras lujo Credit: Instagram La princesa de la música regional se subió al tren de la tendencia Barbiecore con este modelo mini de Balenciaga de color rosa y con efecto cocodrilo que puede ser tuyo por $1,900. 10 de 11 Ver Todo Chanel clásico Angela Aguilar carteras lujo Credit: Instagram En su jet o a punto de despegar, hemos visto este clásico modelo de Chanel hecho con piel de cordero, acolchado y con cadena, acompañándole en numerosos viajes. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window View All 1 of 11 Chanel favorito 2 of 11 Prada 3 of 11 Dior 4 of 11 Louis Vuitton 5 of 11 Chanel 6 of 11 Gucci 7 of 11 Dior 8 of 11 Bulgari 9 of 11 Versace 10 of 11 Balenciaga 11 of 11 Chanel clásico

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Chanel, Prada, Dior... La extensa colección de carteras de lujo de Ángela Aguilar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.