Ángela Aguilar sorprende a sus fans con un inesperado cambio de look La cantante de música ranchera luce increíble con est Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que Ángela Aguilar es una de las artistas jóvenes más talentosas y queridas del momento, y no es para menos. La cantante tiene una de las voces más privilegiadas y sus canciones llegan al corazón de miles de fanáticos en Estados Unidos y México. La joven, amante de la moda y la belleza, también goza de mucho carisma y una gran belleza. Si bien para sus presentaciones elige espectaculares trajes muy típicos que más bien parecen una obra de arte, Aguilar es amante de la moda y a menudo la vemos llevar piezas muy chic y modernas que llaman mucho la atención. La joven también es amante de la belleza y constantemente la vemos con maquillajes muy cool, y de vez en cuando aprovecha para hacerse algún cambio de look. Hace unos meses nos sorprendió con un nuevo corte de cabello que por cierto le sienta de maravilla a su rostro. Pero al parecer quería cambiar un poco para las fiestas y no lo pensó dos veces para volver a cambiar de look. Aguilar sorprendió a sus nueve millones de seguidores al posar con sus nuevas extensiones de cabello. La joven dejó atrás su corte bob para ahora lucir hermosas extensiones con ondas naturales que la hacen lucir más sexy y adulta. Para mostrar su nueva melena, la intérprete eligió un look de jeans skinny, un top negro con detalles de encaje, chaqueta y botas a la rodilla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La imagen ya tiene más de medio millón de me gusta y más de 2,000 comentarios, la mayoría de ellos bastante positivos y halagadores. A nosotras nos encanta cómo luce Aguilar con su pelo largo. A ti, ¿qué te parece? Angela Aguilar, cabello Credit: Instagram/Ángela Aguilar Angela Aguilar, cabello Credit: Instagram/Ángela Aguilar angela aguilar, cabello Credit: Instagram/Ángela Aguilar

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ángela Aguilar sorprende a sus fans con un inesperado cambio de look

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.