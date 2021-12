¡Ángela Aguilar cambia el look de su cabello y arden las redes! ¡Con su cambio de pelo, la joven artista consiguió casi un millón de likes! ¿Te gusta el nuevo look de la hija de Pepe Aguilar? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La hija de Pepe Aguilar ha triunfado en el mundo artístico y brilla con luz propia. Ángela Aguilar no solo compitió contra Luis Miguel por un Grammy Americano, también desbancó a Ana Bárbara y Chiquis Rivera en la entrega de Premios de la Radio. Pero es que por la sangre de la nieta de Doña Flor Silvestre corre el talento familiar y la belleza de la joven artista es innegable. Toda una influencer por derecho propio con más de siete millones de seguidores solo en su red de Instagram, "mexicana, cantante y soñadora", como se define en la biografía de su perfil, Ángela Aguilar crea tendencias con sus acertados looks de moda, fruto de una elegancia muy personal. Después de lucir un tiempo su melenita corta, hace unas horas apareció en Instagram presumiendo una larga melena negra, mirando con expresión coqueta a la cámara bajo un gran sombrero: "Un cambio para las vacaciones", escribió bajo la imagen. El periodista Mario Perea de Telemundo no tardó en contestar: "Eso, los cambios son buenos, mucho éxito". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, entre sus fans había una gran división. Mientras que a muchos les gustó como se ve con el pelo largo, otro aseguraron que a ellos les gustaba más con su pelito corto: "eres más bonita con tu pelo cortito, pero también te ves bonita", reflexionó uno de sus seguidores. angela aguilar sin maquillaje Credit: IG Ángela Aguilar La intérprete de Bésame Mucho, quien recientemente se llevó el susto de su vida cuando viajaba junto a su familia a bordo de un avión, también apareció en sus historias luciendo su nuevo look mientras tatareaba la canción de Rauw Alejandro, Todo de ti. Ángela Aguilar Credit: IG Ángela Aguilar ¿Tú qué opinas? ¿Melena larga o corta para Ángela Aguilar?

