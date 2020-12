Con uno de los clósets de maquillaje más envidiados del planeta, un talento incomparable y más de un millón de seguidores en Instagram, aquí te presentamos al maquillador, influencer y empresario de origen salvadoreño quien a sus 30 años rompe estereotipos en el mundo de la belleza. No te pierdas esta historia de Ángel Merino, más conocido como MacDaddyy.

Image zoom Credit: Cortesía

¿Cómo empezó tu amor por la belleza?

Mi amor por la belleza comenzó a una edad muy temprana. Yo crecí con muchas mujeres alrededor mío, crecí con mi mamá que fue una madre soltera y en nuestra casa vivían mi tía y también mi prima. Siempre he sentido que ellas han sido muy vanidosas, a ellas les encantaba el maquillaje, vestirse y arreglarse y recuerdo mucho cuando mi mamá me llevaba con ella a los salones de belleza donde pasábamos todo el día para que le arreglaran su pelo. Siento que ver todo esto desde muy pequeño hizo que me enamorara de todo lo que tuviera que ver con maquillaje y cabello.

¿Alguna vez te llegaste a imaginar en convertirte en la persona que eres hoy en día?

Siempre quería ser famoso desde muy pequeño, pero pensaba que iba a ser un actor, un cantante o un bailarín, pero cuando empecé a crecer y a intentar esas actividades no me fue muy bien. Yo me enamoré con la idea del mundo del entretenimiento desde muy temprana edad, de divertir a las personas, actuar en escenarios...todo eso me fascinaba, y mi mamá lo sabía muy bien. Pero lamentablemente no me fue muy bien porque en aquel entonces el mundo no era tan diverso como lo es ahora. Me empecé a dar cuenta de que yo no era como las personas las que les estaban dando trabajo: yo no soy alto y no tenía un abdomen de acero como los demás porque nunca he sido tan masculino. Creo que las industrias de bailes, entretenimiento o belleza de los tiempos pasados tenían los mismos estándares para todo, eran muy específicos y nada que ver con los de ahora. Pienso que hoy en día vemos más diversidad, más inclusión en tipos de cuerpo, tamaños y más raíces representadas por todos lados.

Image zoom Credit: Cortesía

¿Cómo empezó tu carrera de maquillista?

Cuando me di cuenta de que el baile no iba a ser para mí, decidí alejarme de esa idea y comencé a dar un paso hacia la idea de convertirme en maestro de baile. Creo que fue una gran alternativa para mí para estar todavía en ese mundo y seguir alimentando mi pasión. Recuerdo cuando íbamos a competencias de baile con mis alumnos, los padres de los niños siempre los maquillaban antes de ir a las competencias pero me comencé a dar cuenta de que el maquillaje de los niños estaba muy mal hecho porque los papás no sabían lo que estaban haciendo. Así que un día yo dije, “sabes qué.. voy a empezar a maquillar a todos antes de la competencia” y así lo hice. Durante nuestras competencias de baile, era muy importante que todos se vieran igual y si alguien llevaba labios rojos con una sombra azul, todos tenían que lucir exactamente iguales. Honestamente ni yo sabía lo que estaba haciendo en ese entonces pero empecé a practicar más y más y ya después hasta las mamás de los niños me pedían que yo les hiciera su maquillaje. Así empezó mi amor por el maquillaje.

¿Cómo lograste destacar tu trabajo en las redes sociales?

Conseguí un trabajo en un department store, trabajé en el departamento de cosméticos y ahí fue cuando aprendí mucho más porque tuve la oportunidad de trabajar con bastantes personas, artistas que trabajaban en las tiendas que me enseñaron muchas técnicas y diferentes trucos para maquillaje. Tuve la oportunidad de practicar mucho con diferentes personas, de diferentes edades, diferentes colores, de diferentes texturas de piel y esto pasó en los tiempos cuando empezaron las redes sociales. Me acuerdo de que yo empecé Instagram cuando estaba trabajando en estos lugares y siempre ponía fotos. Subía fotos de mis clientes, fotos del antes y el después de sus transformaciones, hablaba de productos y de repente comencé a obtener muchos seguidores. Incluso diferentes celebridades me empezaron a mandar mensajes pidiéndome si los podía maquillar y así es como empezó todo. Gracias a las redes sociales estaba consiguiendo tanto trabajo fuera de mi trabajo en el departamento de cosméticos, que acabé arriesgándome, renuncié a mi trabajo y empecé a trabajar por mi cuenta.

Image zoom Credit: Angel Merino/Instagram

¿Qué fue lo más difícil que tuviste que pasar durante el proceso de crear tu propia línea de maquillaje?

Yo creo que lo más difícil fue empezar porque yo no tenía a alguien que me guiara, no sabía a dónde ir, con quien hablar, no sabía nada. El proceso de comenzar desde cero fue super difícil. Me acuerdo de que me senté en mi computadora y me fui a google a buscar, "como crear maquillaje, cómo crear una línea de maquillaje, cómo comenzar tu propia línea de maquillaje” y empecé a buscar las respuestas que necesitaba. Encontré unos laboratorios aquí en California que hacen maquillaje y me acuerdo que llamé a varios y decía: "Hey, me llamo Ángel, quiero empezar una línea de maquillaje pero no sé lo que estoy haciendo, ¿me pueden ayudar?", pero nadie me quería ayudar. Fui muy persistente, si me decían no, yo solo decía “gracias” y llamaba a la segunda opción y nunca me di por vencido. Al fin encontré una compañía que me ayudó.

¿Cómo te sientes al saber que eres una gran inspiración para muchos?

Honestamente, no puedo ni ponerlo en palabras porque son muchas emociones. Me siento muy orgulloso. Para mí la visibilidad es vital, siento que es muy importante ser un ejemplo de que todo es posible porque yo crecí siendo el ‘gay hispano’, no tenía muchas personas con las que me identificara o personas con las que sentía que podía hablar. Pero gracias a las redes sociales, siento que ahora hay mucha más visibilidad en la televisión, películas y tenemos acceso a muchas cosas que ahora nos pueden respaldar y que desafortunadamente yo no tuve cuando estaba creciendo . Y ahora que soy mayor y he tenido la oportunidad de usar mi plataforma, siento que es muy importante ser realmente esa visibilidad para otras personas.

Image zoom Credit: Cortesía

¿Qué te inspiró a lanzar tu última colección?

El concepto de 'Club Daddyy' nació mientras estaba sentado en mi sala durante la cuarentena. Era un momento tan incierto y aterrador en el mundo en el que nadie sabía lo que iba a suceder en medio de una pandemia mundial. Desde que tengo memoria, la música y el baile han sido mi escape y siempre me han levantado el ánimo durante los tiempos oscuros. Sentí una responsabilidad social, dada la plataforma que tengo, de hacer algo especial para unir a las personas y darles algo que esperar. Nunca supe que transmitir en vivo en mi página de Instagram y bailar crearía la increíble comunidad que creó. A medida que este concepto evolucionó, mi buen amigo e increíble DJ Static Jon se incorporó como nuestro DJ. Juntos construimos la comunidad 'Club Daddyy' donde la gente podía unirse, soltarse el pelo y olvidarse de sus problemas. Fue correcto colaborar con él para crear esta colección de maquillaje. Este momento culminante da vida al concepto de 'Club Daddyy' como una forma de celebrar lo que todos creamos. Espero que cuando la gente use esta colección recuerde las innumerables noches de diversión, tragos y baile que hemos tenido juntos. Encontramos la luz durante una época realmente oscura y no podría estar más orgulloso.

¿Qué podemos esperar de tu línea de maquillaje en el futuro?

Estoy muy emocionado porque para 2021 nos estamos preparando para sumergirnos realmente en nuevas categorías con las que nunca hemos jugado antes. Estamos comenzando a introducir diferentes productos para la categoría corporal y también vamos a lanzar nuestra técnica de piel híbrida, asegurándonos de que nuestros productos estén llenos de excelentes ingredientes para el cuidado de la piel. Así el maquillaje no solo te hará lucir bien y sentirte bien, sino que también tendrá muchos beneficios para tu piel. Estará repleto de excelentes ingredientes, así que estaré muy feliz de presentar muchas categorías nuevas que nunca antes habíamos hecho.