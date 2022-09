Tras bambalinas y en primera fila: las mejores anécdotas de la Semana de la Moda de Nueva York Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Anécdotas Semana Moda Nueva York Credit: Getty Images Decimos adiós a la Semana de la Moda de Nueva York, donde hemos visto las propuestas de las mejores firmas para la primavera-verano de 2023. Además de maravillarnos con los diseños sobre la pasarela, las primeras filas de los shows nos han dejado increíbles momentos. Empezar galería Fendi Anécdotas Semana Moda Nueva York Credit: Taylor Hill/Getty Images Dos pesos pesados de la moda, Marc Jacobs y Kim Jones, unieron fuerzas en este desfile que celebraba además el aniversario de su mítico bolso baguette. Para sorpresa de todos, la icónica modelo Linda Evangelista cerró el show, después de varios años apartada de las cámaras por un fallido tratamiento estético que le dejó desfigurada. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Fendi Anécdotas Semana Moda Nueva York Credit: Swan Gallet/WWD via Getty Images En el front row del desfile vimos muchas caras conocidas, como Lala Anthony o Naomi Watts pero las que se llevaron todos los flashes fueron Kim Kardashian y Sarah Jessica Parker, quien en su papel de Carrie Bradshaw ya mostró su amor por la icónica baguette. 2 de 10 Ver Todo Marni Tokischa y Madonna Credit: Instagram/@tokischa.popola Después de ser captadas besándose durante un concierto el pasado julio, las cantantes volvieron a compartir besos con lengua incluida en la primera fila del desfile de la firma italiana. Marni cambió Milán por Brooklyn como escenario y el director creativo de la marca Francesco Risso, tocó el violoncelo durante el show, acompañando a otros músicos que amenizaron el desfile. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Tommy Hilfiger Anécdotas Semana Moda Nueva York Credit: Lexie Moreland/WWD via Getty Images El neoyorkino presentó su colección Ready To Wear al aire libre y bajo la lluvia. Celebridades como Thalía, Kate Moss, Kourtney Kardashian o Kris Jenner disfrutaron del show con sus paraguas. La firma realizó simultáneamente un desfile en el metaverso y puso a la venta las prendas nada más finalizar la pasarela. 4 de 10 Ver Todo Tommy Hilfiger En un show inspirado por Andy Warhol, vimos desfilar a modelos muy diferentes como Julia Fox (exnovia de Kanye West), Lila Grace Moss, Winnie Harlow -quien padece vitíligo-, Paloma Elsesser -plus size- o Quannah Chasinghorse -nativa americana. Al final del desfile el baterista Travis Barker, esposo de Kourtney Kardashian, ofreció un concierto sorpresa. 5 de 10 Ver Todo Vogue World Anécdotas Semana Moda Nueva York Credit: Sean Zanni/Getty Images for Vogue La editora de la revista de moda más famosa del mundo, Anna Wintour, tomó las calles del Meatpacking District de Nueva York para crear una fiesta con las celebridades de moda, renombradas modelos, influencers y diseñadores. Un desfile en el que participaron desde las hermanas Hadid a Serena Williams o el bailarín Baryshnikov y en el que cantó Lil Nas X, presente en la primera fila, quien de repente se levantó y actuó para sorpresa de los presentes. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gabriela Hearst Anécdotas Semana Moda Nueva York Credit: Instagram Gabriela Hearst La diseñadora uruguaya llevó a los miembros del coro de gospel Resistance Revival Choir a la semana de la moda para cantar 'This Joy' en un desfile en el que modelos de edades y siluetas muy variadas presentaron su colección y un mensaje muy reivindicativo. Entre los maniquíes, algunos amigos personales de la diseñadora, como el cantante español Leiva, y personas a las que admira, como la joven activista climática Xiye Bastida o la expresidenta de Planned Parenthood, Cecile Richards. 7 de 10 Ver Todo Michael Kors Anécdotas Semana Moda Nueva York Credit: Instagram El estadounidense puso en valor el estilo urbanita e hizo desfilar a las modelos por las afueras del edificio mientras el público de la calle no dejaba de aplaudir. Entre las invitadas, la actriz Anne Hathaway nos recordó con su look a su personaje en The Devil Wears Prada (película de 2006, imagen de la derecha), y ya en el show se sentó junto a Anne Wintour, la editora de Vogue a quien supuestamente interpreta Meryl Streep en dicho filme. 8 de 10 Ver Todo Tom Ford El diseñador ofreció un espectáculo con alma de música disco y los vestidos con brillos fueron la pieza estrella. Algunos modelados por el poderoso dúo de las hermanas Bella y Gigi Hadid, quien ha sido vista con el actor Leonardo DiCaprio durante la Fashion Week en actitud cariñosa. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tom Ford Anécdotas Semana Moda Nueva York Credit: James Devaney/GC Images Tokischa se convirtió en la primera artista urbana dominicana en asistir como invitada a un desfile de esta marca y según su agente de relaciones públicas, ella tomó un look de Tom For y lo rediseñó a su estilo. Al parecer es la primera celebridad que ha hecho algo semejante. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

