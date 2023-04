Andrés García: Un repaso a sus momentos más guapos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Andres Garcia Credit: Mezcalent.com Así recordamos década tras década los instantes más deslumbrantes de la vida de este galán que nos hizo suspirar a miles de fanáticas. El actor murió este 4 de Abril en la tarde, a los 81 años. Empezar galería Debut soñado Andres Garcia Credit: Mezcalent.com En 1967 este guapísimo joven de 26 años debutó en el cine encarnando a "Chanoc" un héroe callejero de uno de los comics más populares de la época que llegó a la pantalla grande. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Por todo lo alto Andrés García y Angélica María Credit: Mezcalent.com En 1974 con su uniforme de piloto se robó el corazón de muchas faneaticas en la telenovela "Ana del Aire" en la que compartió reparto con la icónica Angélica María. 2 de 10 Ver Todo Todo un Playboy Andres Garcia Credit: Mezcalent.com En la década de los setenta su fama de galán se regó como espuma. Sus ojazos verdes y sus dotes de caballero surtieron efecto para fomentar su carrera actoral. Este look con bata de seda estampada al estilo Hugh Hefner reforzaba su papel de conquistador. 3 de 10 Ver Todo Anuncio El bigote perfecto Andres Garcia Credit: Mezcalent.com En los años ochenta García se dejó crecer su icónico bigote, un sello de su personalidad que iba a acompañarle desde entonces por el resto de su vida. Con este rasgo ecordaba a íconos del cine como Clark Gable o Tom Selleck de la serie "Magnum PI". 4 de 10 Ver Todo Smoking hot Andres Garcias - El Privilegio de Amar Credit: Mezcalent.com Más maduro pero siempre guapo Andrés García participó junto a Helena Rojo en la telenovela "El Privilegio de Amar" en los anõs noventa. En esta escena realizada durante una boda lució como todo un galán con su corbatín y traje smoking. 5 de 10 Ver Todo Siempre privilegiado Andres Garcia - El privilegio de amar Credit: Mezcalent.com En 1998 su carrera se catapultó con telenovelas inolvidables como "El Privilegio de Amar" donde su look masculino y elegante le permitía modernas actualizaciones de vestuario como los blazers a rayas y las camisetas en lugar de las tradicionales camisas de abotonadura. Aquí lo vemos con colegas como Helena Rojo y René Strickler. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Andrés y Lucía Andres Garcia y Lucia Mendez Credit: Mezcalent.com Este inolvidable reencuentro entre García y la diva Lucía Méndez con quien compartió reparto en la telenovela "Tú o nadie" se dio en el 2001 en una fiesta de TvAzteca en la ciudad de México. Aquí llevaba una vistosa chamarra de piel bordada y una moderna camiseta. 7 de 10 Ver Todo "El Pantera" Andres Garcia Credit: Mezcalent.com En el 2007 Andrés García dió vida al "Rubio Barrios" con un look al estilo "Pedro Navajas" con Fedora y traje de corbata en la serie "El Pantera" que tuvo varias temporadas en México. 8 de 10 Ver Todo Duo dinámico Andrés García y Gabriel Soto Credit: Mezcalent.com Andrés García compartió diversos proyectos junto a otro reconocido galán de la pantalla como lo es Gabriel Soto. Aquí los vemos elegante como de costumbre de traje y corbata en una escena de la serie "Tres Parejas Disparejas" en el 2014. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Acapulco Style Andres Garcia Credit: Mezcalent.com En Acapulco hacia el 2016 y fiel al lema de "mientras más canoso más sabroso" García estuvo en el Festival de la Paella en el restaurante El Cano en la paradisíaca zona costera de Acapulco. Su sombrero tradicional su camisa de flores y sus pantalones al rojo vivo fueron perfectos para la ocasión. Y el mejor accesorio como siempre fue su deslumbrante sonrisa. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Andrés García: Un repaso a sus momentos más guapos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.