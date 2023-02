El look del día - febrero 13, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Instagram Andreína Martínez, Rosalía y Migbelis Castellanos son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Rosalía Look del día Credit: Gotham/GC Images La cantante española está en Nueva York, donde plantó batalla al frío con esta blusa azul que dejaba al aire su abdomen, y una curiosa falda pantalón con aberturas de color caqui. Como accesorios, unas botas de cuña y cálidas orejeras de pelo. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Migbelis Castellanos Look del día Credit: Instagram La guapa venezolana presumió silueta con este ceñido vestido efecto piel de Pretty Little Thing con una abertura en el abdomen y la melena suelta. 2 de 10 Ver Todo Andreína Martínez Look del día Credit: Instagram Desempeñando las tareas asociadas a su segundo puesto en Miss Universo, la dominicana está en Bangkok, donde posó con un diseño morado de brillos, de un solo hombro y con una sensual espalda, de Gustavo Arango. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Sofía Jirau Look del día Credit: Instagram La modelo puertorriqueña presumió piernas con este top de lentejuelas plateadas y minifalda plisada en lamé rosa, de Jean Cintrón y botas altas de color rosa chicle. 4 de 10 Ver Todo R'Bonney Gabriel Look del día Credit: Instagram La Miss Universo está de misión oficial en Bangkok, donde posó con este romántico vestido de Poem, con cuerpo estilo corsé de escote corazón, lazos en los hombros y falda evasé en tono degradado. 5 de 10 Ver Todo Becky G Look del día Credit: Jamie McCarthy/Getty Images for NYFW: The Shows En la Semana de la Moda de Nueva York la cantante de ascendencia mexicana dijo presente en el desfile de Prabal Gurung con este colorido set de vestido y chaqueta con volumen en los hombros y estampado floral del diseñador. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ana Patricia Gámez Look del día Credit: Mezcalent Así de elegante, la conductora derrochó su encanto con un pantalón negro con hebilla, una blusa satinada y zapatos de punta en su camerino de Enamorándonos USA. 7 de 10 Ver Todo Alix Aspe Look del día Credit: Instagram La conductora paseó por las calles de Santo Domingo con este conjunto rojo con pequeños lunares de falda de tiro alto con vuelos y coqueto top que combinó con sandalias de tacón plateadas. 8 de 10 Ver Todo Dascha Polanco Look del día Credit: Instagram La actriz dominicana compartió esa imagen en la que la vemos posar con un pantalón de cuero, top de tirantes y zapatos con pulseras al tobillo. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Chastain Look del día Credit: Nancy Rivera/Bauer-Griffin/GC Images Al más puro estilo de los años 70, la actriz modeló este conjunto de pantalón estilo palazzo y chaqueta larga, con una blusa satinada, todo en color teja, y lentes de sol al tono en Nueva York. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

